Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино

Новости Беларуси. От большегрузных автомобилей до электробусов – МАЗ наращивает производственные мощности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сколько бесконтактных пассажирских машин будет курсировать по улицам Беларуси уже в 2021 году, узнала Вероника Кудринецкая. МАЗ открывает новое сборочное производство электротранспорта в Жодино. 7 000 квадратных метров, проектная мощность – 300 машин в год. Новое предприятие построили за короткий срок. Это еще и хороший пример партнерства государства и частного бизнеса.

Реализация проекта будет способствовать возрождению индустриальной зоны в моногороде и в целом позволит развить новое направление в регионе.

Кроме этого, здесь наладят выпуск электрических компонентов и создадут центр инновационных разработок для пассажирского электрического транспорта. Запуск производства состоялся с участием министра промышленности Петра Пархомчика.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Мы сегодня имеем опытные образцы. Наша техника уже себя зарекомендовала хорошо в Минске, и мы получили уже заказ на 2021 год – 150 единиц техники. Вот эти машины, которые вы видите, которые стоят на улице, все уходят в Уфу. Заинтересовалась таким транспортом Украина. Портфель заказов полностью сформирован.

Вот так электрические машины выглядят в начале своего пути. Это заготовительный цех. Комплектующие привозят сюда из разных уголков мира.

Здесь металл режут, шлифуют лазером и придают ему нужную форму. Получается своего рода металлический скелет.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Снаружи как автобус, начинка – троллейбусная. Главная новация находится на крыше. Именно там расположены литиевые батареи. Благодаря им бесконтактная машина может ехать на одной зарядке более 20 километров.

Подобная схема позволит не тянуть новые провода в строящиеся районы и убрать лишние электросплетения в историческом центре.

Сборка электротранспорта будет производиться по полному циклу. Сначала на каркасы устанавливают оси и колеса, следом идет рихтовка кузова, а за ней – обшивка моторного отсека. Позже приваривается крыша, монтируется пол, устанавливаются стекла, батареи и наружное электрооборудование. Кстати, комплектующие на МАЗе в основном отечественные, а вот двигатели пока импортные.

Александр Зимин, начальник цеха сборки пассажирского электротранспорта ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Батареи автономного хода и все электрооборудование высоковольтное производит ООО «Этон» здесь, на наших площадях. Механическую часть и низковольтную также мы собираем здесь. Низковольтная часть оборудования – это наше дочернее предприятие холдинга, Клецк. Внутренний интерьер весь полностью – это наше дочернее предприятие Осиповичский завод автомобильных агрегатов. Тормозная система, пневматическая система, стекла также белорусского производства.

Вероника Кудринецкая:

Будто в танце четырехколесники движутся к финишной прямой, где их принимает бригада пусконаладчиков.

Над созданием МАЗовской электротехники работают более 130 человек. Четверть из них – представители самого важного инженерного сообщества, технологи и конструкторы. Помогает в сборке и роботизированная техника, программы которым пишут сами инженеры. А вот установку запчастей доверяют только людям. Специалисты МАЗа уверены: за электробусами – будущее. Новая модель завоюет собственный рынок, а через несколько лет станет доминирующим видом общественного транспорта.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «‎МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Есть большие разработки в области двигателестроения, того, что мы сегодня делаем с дизельным, стандартные автобусы с дизельными двигателями. Очень большие разработки с точки зрения применения газовых двигателей. Наши автобусы, в общем-то, за последние 20 лет ездят по всем основным рынкам сопредельных стран СНГ, европейских стран. И, в общем-то, везде имеют очень позитивную оценку.

Минский автомобильный завод – родоначальник производства большегрузных машин в Беларуси. 13 лет назад с конвейера предприятия сошел первый автобус, отвечающий экологическим нормам «Евро-4», а сегодня ангар завода покидает уже его правнук – троллейбус МАЗ-203Т.