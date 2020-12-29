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Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино

29 декабря 2020 20:29
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Новости Беларуси. От большегрузных автомобилей до электробусов – МАЗ наращивает производственные мощности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько бесконтактных пассажирских машин будет курсировать по улицам Беларуси уже в 2021 году, узнала Вероника Кудринецкая.

МАЗ открывает новое сборочное производство электротранспорта в Жодино. 7 000 квадратных метров, проектная мощность – 300 машин в год. Новое предприятие построили за короткий срок. Это еще и хороший пример партнерства государства и частного бизнеса.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-1

Реализация проекта будет способствовать возрождению индустриальной зоны в моногороде и в целом позволит развить новое направление в регионе.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-4

Кроме этого, здесь наладят выпуск электрических компонентов и создадут центр инновационных разработок для пассажирского электрического транспорта. Запуск производства состоялся с участием министра промышленности Петра Пархомчика.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-7

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Мы сегодня имеем опытные образцы. Наша техника уже себя зарекомендовала хорошо в Минске, и мы получили уже заказ на 2021 год – 150 единиц техники. Вот эти машины, которые вы видите, которые стоят на улице, все уходят в Уфу. Заинтересовалась таким транспортом Украина. Портфель заказов полностью сформирован.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-10

Вот так электрические машины выглядят в начале своего пути. Это заготовительный цех. Комплектующие привозят сюда из разных уголков мира.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-13

Здесь металл режут, шлифуют лазером и придают ему нужную форму. Получается своего рода металлический скелет.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-16

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Снаружи как автобус, начинка – троллейбусная. Главная новация находится на крыше. Именно там расположены литиевые батареи. Благодаря им бесконтактная машина может ехать на одной зарядке более 20 километров.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-19

Подобная схема позволит не тянуть новые провода в строящиеся районы и убрать лишние электросплетения в историческом центре.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-22

Сборка электротранспорта будет производиться по полному циклу. Сначала на каркасы устанавливают оси и колеса, следом идет рихтовка кузова, а за ней – обшивка моторного отсека. Позже приваривается крыша, монтируется пол, устанавливаются стекла, батареи и наружное электрооборудование. Кстати, комплектующие на МАЗе в основном отечественные, а вот двигатели пока импортные.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-25

Александр Зимин, начальник цеха сборки пассажирского электротранспорта ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Батареи автономного хода и все электрооборудование высоковольтное производит ООО «Этон» здесь, на наших площадях. Механическую часть и низковольтную также мы собираем здесь. Низковольтная часть оборудования – это наше дочернее предприятие холдинга, Клецк. Внутренний интерьер весь полностью – это наше дочернее предприятие Осиповичский завод автомобильных агрегатов. Тормозная система, пневматическая система, стекла также белорусского производства.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-28

Вероника Кудринецкая:
Будто в танце четырехколесники движутся к финишной прямой, где их принимает бригада пусконаладчиков.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-31

Над созданием МАЗовской электротехники работают более 130 человек. Четверть из них – представители самого важного инженерного сообщества, технологи и конструкторы. Помогает в сборке и роботизированная техника, программы которым пишут сами инженеры. А вот установку запчастей доверяют только людям. Специалисты МАЗа уверены: за электробусами – будущее. Новая модель завоюет собственный рынок, а через несколько лет станет доминирующим видом общественного транспорта.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-34

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «‎МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Есть большие разработки в области двигателестроения, того, что мы сегодня делаем с дизельным, стандартные автобусы с дизельными двигателями. Очень большие разработки с точки зрения применения газовых двигателей. Наши автобусы, в общем-то, за последние 20 лет ездят по всем основным рынкам сопредельных стран СНГ, европейских стран. И, в общем-то, везде имеют очень позитивную оценку.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-37

Минский автомобильный завод – родоначальник производства большегрузных машин в Беларуси. 13 лет назад с конвейера предприятия сошел первый автобус, отвечающий экологическим нормам «Евро-4», а сегодня ангар завода покидает уже его правнук – троллейбус МАЗ-203Т.

Как собирают электробусы МАЗ? Мы побывали на открытии нового производства в Жодино-40

Электротранспорт – это ожившая мечта разработчиков. Не привязан к сети, а значит, может проехать по любому маршруту. Работает на электричестве, озеленяет общественную инфраструктуру.

*На правах рекламы

# Реклама # Экономика # Петр Пархомчик # Вероника Кудринецкая # Александр Зимин # Валерий Иванкович # Фотофакт

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