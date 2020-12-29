В Светлогорске запустили производство мелтблауна. Этот материал будут применять при выпуске медицинских масок

Новости Беларуси. В Беларуси запустили производство материала, который способен отфильтровать даже коронавирус. На «СветлогорскХимволокно» налажен выпуск мелтблауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетканый материал из пропиленовых нитей способен задерживать частицы в десять раз меньше бактерии золотистого стафилококка. Мелтблаун используется в качестве барьерного слоя при выпуске одноразовых медицинских изделий, в частности в составе хирургических и процедурных масок.

Таким образом, в Светлогорске теперь производится весь спектр материалов для изготовления медицинских масок и респираторов.

Оксана Куган, заместитель начальника цеха нетканых материалов ОАО «Светлогорск Х имволокно» : Маска состоит из слоев. Это внутренний слой маски, который должен обеспечивать более 95 % – коэффициент бактериальной фильтрации. Из одного квадратного метра можно сделать около 38 масок, а из одного килограмма данной продукции можно сделать 1300 масок.

Николай Ганжа, заместитель генерального директора ОАО «СветлогорскХимволокно»:

Естественно, в этом году мы сделали упор в продуктовой линейке наших нетканых материалов в сторону медицинского ассортимента. Главным образом это масочный ассортимент и ассортимент для производства медицинской одежды.

Мы в этом году в полтора раза увеличили объем продаж наших нетканых материалов – своеобразный рекорд. В этом году мы продадим 20 тысяч тонн спанбонда на все рынки: Беларусь – 5 тысяч, 15 – экспорт.