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В Светлогорске запустили производство мелтблауна. Этот материал будут применять при выпуске медицинских масок

29 декабря 2020 08:01
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Новости Беларуси. В Беларуси запустили производство материала, который способен отфильтровать даже коронавирус. На «СветлогорскХимволокно» налажен выпуск мелтблауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Светлогорске запустили производство мелтблауна. Этот материал будут применять при выпуске медицинских масок-1

Нетканый материал из пропиленовых нитей способен задерживать частицы в десять раз меньше бактерии золотистого стафилококка. Мелтблаун используется в качестве барьерного слоя при выпуске одноразовых медицинских изделий, в частности в составе хирургических и процедурных масок.

В Светлогорске запустили производство мелтблауна. Этот материал будут применять при выпуске медицинских масок-4

Таким образом, в Светлогорске теперь производится весь спектр материалов для изготовления медицинских масок и респираторов.

В Светлогорске запустили производство мелтблауна. Этот материал будут применять при выпуске медицинских масок-7

Оксана Куган, заместитель начальника цеха нетканых материалов ОАО «СветлогорскХимволокно»:
Маска состоит из слоев. Это внутренний слой маски, который должен обеспечивать более 95 % – коэффициент бактериальной фильтрации. Из одного квадратного метра можно сделать около 38 масок, а из одного килограмма данной продукции можно сделать 1300 масок.

В Светлогорске запустили производство мелтблауна. Этот материал будут применять при выпуске медицинских масок-10

Николай Ганжа, заместитель генерального директора ОАО «СветлогорскХимволокно»:
Естественно, в этом году мы сделали упор в продуктовой линейке наших нетканых материалов в сторону медицинского ассортимента. Главным образом это масочный ассортимент и ассортимент для производства медицинской одежды.  

Мы в этом году в полтора раза увеличили объем продаж наших нетканых материалов – своеобразный рекорд. В этом году мы продадим 20 тысяч тонн спанбонда на все рынки: Беларусь 5 тысяч, 15 – экспорт.  

В Светлогорске запустили производство мелтблауна. Этот материал будут применять при выпуске медицинских масок-13

На поставку мелтблауна уже заключены первые 10 контрактов. Прежде всего новый материал отправится к отечественным производителям. В 2021 году планируется расширить ассортимент за счет многослойного материала на его основе.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Николай Ганжа # Оксана Куган # Фотофакт

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