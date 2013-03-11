Новости Беларуси. В сотрудничестве с российскими регионами надо идти от простого увеличения товарооборота к созданию совместных предприятий, считает Александр Лукашенко. Об этом президент заявил на встрече с губернатором Омской области.

Виктор Назаров предложил Беларуси расширить производство сельхозтехники в этом сибирском регионе. И отметил, что Омская область – это своеобразный форпост на Дальний Восток.

Казалось бы, это простая протокольная встреча между президентом Александром Лукашенко и губернатором Омской области Виктором Назаровым. Однако за час переговоров обозначились как минимум три непростых крупных проекта. Один из них оценивается в 4 млрд российских рублей.

Легко подсчитать, что в среднем на каждый ушло по 20 минут обсуждений. То есть стороны говорят не просто на одном языке, а, пожалуй, действительно понимают друг друга с полуслова.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня для того, чтобы успешно работать на перспективу, необходимо складывать потенциалы и реализовывать совместные взаимовыгодные проекты в различных сферах. И не только создавать сборочное производство. Надо создавать совместные предприятия по производству.

Двусторонние инициативы, основанные на объединении наших производственных, сырьевых, научных ресурсов, и нацеленные на выпуск совместного конкурентоспособного продукта, особенно актуальны в рамках Единого экономического пространства.

Омичи сделали предложение по поставкам в их регион белорусской сельхозтехники. Например, на полях области работают 90 тысяч тракторов МТЗ. Почти все они в строю уже лет 10, не меньше. Другими словами, сейчас вопрос стоит о новых закупках для сельского хозяйства. Беларусь предлагает пойти дальше и создать совместное предприятие по обслуживанию и сборке тракторов с прицелом на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

10 лет МТЗ – это уже срок большой. Это надо менять технику. Это огромный объем.

Я вот так понимаю, что, наверное, все-таки, действительно Омск – это все-таки тот узел, где надо создавать и логистику, и развивать производство. Может даже, привязавшись к какому-то погибшему или гибнущему вашему заводу.

Виктор Назаров, губернатор Омской области Российской Федерации:

Танковый завод. У нас мощности гигантские остались. Цеха, все стоит. Плюс замещение где-то деталей мы снизим.

Принимая во внимание географическое положение Омской области, можно говорить, что мы сегодня являемся форпостом на Дальний Восток. Если мы сегодня с вами не расширим производство и реализацию тех же тракторов (МТЗ-80, МТЗ-82), с той стороны подойдет уже, допустим, та же китайская сторона. И нам вот этот вакуум нужно сегодня заполнять. И с пониманием того, что это родная техника для нас, она для нас понятна.

Новое направление сотрудничества – производство технического углерода. Омская область хочет создать такое предприятие в Беларуси на правах свободной экономической зоны. «Белшина», например, закупает в год порядка 50 тысяч тонн технического углерода. Как компонент он используется также на заводах «Химволокно».

Предприятия очень зависимы от цены и условий продавцов, которые зачастую имеют шинные заводы в своих государствах и снабжают наши предприятия по остаточному принципу. То есть дают продукт далеко не лучшего качества и диктуют свои цены. А завод в Беларуси – это в каком-то смысле выход и еще хороший экспортный потенциал. Стоимость проекта – 4 млрд российских рублей.

Валерий Каплунат, председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод»:

Мы не просто не уступаем по качеству лучшим зарубежным стандартам, произведенным, например, в американских компаниях, мы в ряде случаев их превосходим. Практически польский рынок может стать домашним для этого предприятия.

Завод, учитывая великолепную, сохраненную и развитую промышленную инфраструктуру, позволяет осуществить в конечном итоге очень мощную экспансию вот этого объединенного продукта. Минимально два завода на территории Европы будут закрыты, потому что они не выдержат конкуренции с этим предприятием. Показывают наши расчеты.

Игорь Жилин, председатель Белорусского государственного концерна «Белнефтехим»:

Мы реально поддерживаем этот проект. Он согласуется с тем, что мы еще дополнительные рабочие места здесь еще организовываем. Я серьезных больших рисков, о которых говорил коллега, не вижу.

Александр Лукашенко:

Если логистика нормальна, если это конкурентоспособный продукт, то надо создавать.

Еще один проект – предприятие по производству новых материалов из льна. Последняя российская инновация. Реализована пока только в Омской области. Новую технологию отметили золотой медалью в Брюсселе.

Льняная вата не дороже обычной хлопковой, но более качественная. Ее отбеливают не вредным хлором, а обычной перекисью водорода. Ученые позаимствовали эту идею у ненатуральных блондинок. В итоге медики хвалят антисептические свойства ваты из льна (она и влагу впитывает в разы лучше обычной), а бизнесмены – возможность не тратиться на закупки за границей. Лен возделывается и в Беларуси, и в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Иванков, заместитель председателя совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»:

Это самая современная продукция из белорусского сырья. Это нетканые материалы, и вата, и можно марлю делать. Это импортозамещение. И мы собираемся в Орше поставить такой завод.

Александр Лукашенко:

С удовольствием я готов поддерживать этот проект, тем более проблем у нас с льном не будет. Мы модернизируем льнозаводы за два года. И посмотрим, может, нам и 60 тысяч, о которых мы здесь говорим, это не объемы будут. Может, мы выйдем на 80 тысяч.

На переговорах зашла речь и о белорусских проектах в Венесуэле. Построены сборочные производства МАЗ, МТЗ, кирпичный завод. На очереди – предприятие от «Амкодор». В настоящее время прорабатывается возможность создания в Венесуэле структуры, которая бы занималась продвижение белорусских товаров на рынки всей Латинской Америки.

Александр Лукашенко:

В Латинской Америке будет большая активность. Потому что континент весь пришел в движение. И мы его плохо знаем. Нам надо идти туда. Но идти не так, как американцы когда пришли, нефть выкачали, один доллар из 10 тебе отдали, 9 себе забрали из прибыли, и на этом все. Колониальная страна была. В Латинскую Америку надо идти, нас там ждут, нас уважают там (я имею в виду советских людей). Очень уважают. И они на нас смотрят как на альтернативу.

Делегация Омской области будет в Беларуси по 13 марта. В ее состав кроме чиновников входят около полусотни бизнесменов. Запланированы многочисленные посещения отечественных предприятий и переговоры деловых кругов. Так что до среды могут появиться новые проекты.

Губернатор пригласил Александра Лукашенко снова посетить Омскую область. Последний раз белорусский лидер делал это в 1998 году.