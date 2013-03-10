Ведущей отраслью концерна «Беллегпром» остается швейная

Новости Беларуси. На белорусский легпром вновь обратил внимание Президент. На неделе Александр Лукашенко ознакомился, как обстоят дела на Дзержинской фабрике «Элиз». Основной ассортимент здесь – мужские сорочки и гастуки. Сейчас это предприятие переживает модернизацию. С новым оборудованием здесь все в порядке, а с экономическим результатом – далеко не все. Зарплаты на фабрике не высоки, да и экспорт снизился. Как распутать клубок проблем отечественного легпрома?

В каждом большом универмаге есть «уникальный» отдел мужской одежды, в которой, принято считать, лучше разбираются женщины. Факт вообще неоспоримый, если заходят сюда тандемом. И уединиться будущий хозяин сорочки или пиджака может разве что в примерочной. Вот и Светлана уверенно руководит процессом. Супруг, конечно, подчинится модному приговору, но свое веское слово скажет обязательно. Как показал опрос, аудитория, нацеленная на «обновку», свои критерии знает хорошо и с такими покупателями сложно не согласиться.

Покупатель 1:

Что понравилось, то и беру.

Покупатель 2:

Главное — качество, а белорусское или зарубежное — роли не играет.

Пока одежда белорусских марок не снискала всеобщей народной славы, производители не могут выстроить дробь цены и качества так, чтобы не поделить рынок с импортом. Конечно, есть иностранные бренды, которые за счет огромной популярности никуда уже не денутся. А что предлагают отечественные мастера?

Покупать белорусское теперь зачастую действительно выгодно. В большей степени это касается продуктов питания. А вот мы решили посмотреть, как костюмчик сидит. Наша цель — это рубашка, галстук и пиджак. Окинув беглым, откровенно говоря, малопрофессиональным взглядом, ассортимент — выясняем, что из чего. Магазин себя позиционирует как точка продажи исключительно белорусской одежды. Находится он в райцентре, так что мы рассчитываем на выгодную покупку, но…

Ольга Хацкевич, заведующая магазином:

При производстве практически всех сорочек у нас используются именно ткани импортных, в основном европейских производителей.

А вот одежда из нашей ткани оказалась настоящим эксклюзивом, на который больше клюют иностранцы. От идеи приодеться все равно не отказываемся. Берем что есть, благо, выбор хороший. Итоговый набор — сшит нашими нитками и на наших предприятиях. Только к нему еще приложили руку китайцы и турки — поставщики ткани.

В то время как наши, наверное, по классическим канонам кружка кройки и шитья занимаются разговорами, в кабинете Петра Ивановича лежит письмо за подписью его коллеги с Оршанского комбината, в котором — признание, что необходимую ткань оршанские специалисты произвести не могут. Поэтому белорусские льняные костюмы приходится шить из турецкого льна.

Директор одного из крупнейших предприятий по производству мужских костюмов в Таможенном союзе в модном бизнесе уже второе десятилетие. Сейчас на этих станках делают продукт мирового уровня. И только пять процентов от огромных объемов производства — из белорусской ткани.

Петр Афонченко, директор ОАО «Коминтерн»:

Мы практически полностью модернизировали производство. Сейчас большая конкуренция на мировом рынке, а мы выпускаем до 40 тысяч костюмов в месяц и нам это очень важно.

Есть и позитивные примеры. Последняя поставка Камвольного комбината - ткани из австралийской шерсти. Правда, партия выпуска была ограничена. Но чужая овчинка стоит и дороже, и продается за валюту. Поэтому еще в середине прошлого года на высшем уровне дан старт реанимации белорусского овцеводства. Что из этого получится, пока говорить рано. А кто будет пользоваться белорусской шерстью — уже понятно. Камвольный комбинат Минска продолжает быть основным поставщиком новостей отрасли. Что делать с огромным неэффективным производством в центре столицы, решают до сих пор. Последней идеей на неделе поделились с президентом. Планируется с «Камволя» часть оборудования перенести на «Сукно» в Минске и на предприятие в Слониме, а освободившиеся площади передать в распоряжение города.

Тем не менее, ведущей отраслью концерна «Беллегпром» остается швейная. Еще в советские времена одежда, сделанная в Беларуси, пользовалась популярностью. Но сегодня и здесь на рынке диктует условия китайский производитель. На наших предприятиях начали модернизацию. В том числе, на дзержинской фабрике. Президенту продемонстрировали результаты. Старые цеха обрели новую жизнь: здесь сделали косметический ремонт и установили современное оборудование. Работа впечатляет, а экономика — не очень. Снизился экспорт. Президент интересуется: почему сложилась такая ситуация?

Александр Лукашенко:

Насколько я знаю, зарплата здесь никакая. Ниже, чем по концерну, не говоря уже по стране. С налогами они не особо рванули. Запасы у них на складах, по моим данным, под 160% и они растут.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Экспорт из двух частей: экспорт услуг и экспорт товара. То есть у него в прошлом году экспорт услуг был больше – заказы, пошил, получил товар и продал. А в этом году больше экспорта готовой продукции, произведенной из собственных уже изделий, ну, из собственного материала: закупил, пошил, продал…

Сегодня фабрика выпускает женские блузки, мужские рубашки и галстуки, а также продукцию для школьников. Все востребовано.

Еще одна проблема в швейной отрасли - лекала. Сшить товар надо так, чтобы он сидел по фигуре. Дзержинская фабрика уже пользуется советами известных кутюрье. Но даже если товар сшит с иголочки, конкурировать на рынке Таможенного союза оказалось очень сложно.

Юрий Лукашевич, генеральный директор Дзержинской швейной фабрики:

Мне кажется, что надо пересмотреть все-таки таможенные пошлины, поскольку сегодня торговая компания, возя сюда одежду, платит пошлину 10%, а мы сюда завозим сырье и платим 15%. Сегодня идет фактически поддержка не отечественных производителей, а торговых компаний.

На швейных предприятиях преимущественно работают женщины. И Президент, в какой-то мере символично в канун восьмого марта подчеркнул - профессионалы должны получать достойную зарплату. Не в качестве подарка, а за реальную работу. И руководству фабрики на это надо обратить внимание. Найти способ стимулирования сотрудников. Ведь кадры в отрасли на вес золота.

Александр Лукашенко:

Если человек работает и хочет работать, то ему надо давать работу – пусть работает.

В общем, клубок проблем швейной и камвольной отраслей начинают разматывать. Зарплаты, качество, финансы — всё на виду. Так что перспективы у легпрома в целом вырисовываются. Главное - не сшить затянувшуюся попытку спасения концерна белыми нитками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.