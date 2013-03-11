Делегация Омской области России с визитом в Минске

Новости Беларуси. В Минске с визитом делегация Омской области во главе с губернатором этого российского региона. В Беларуси гости проведут несколько дней, за это время они посетят ряд крупных машиностроительных предприятий - «Амкодор», «МАЗ», «МТЗ», «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленники Омской области заинтересованы в поставках белорусской зерноуборочной техники и оборудования.

Товарооборот Беларуси и Омской области в прошлом году превысил 220 миллионов долларов. По сравнению с 2011 он увеличился на треть. Основу нашего экспорта составили металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспорт.