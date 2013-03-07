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БелАЗы стали покупать в Индии, Индонезии, Финляндии и Австралии

07 марта 2013 19:51
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Новости Беларуси. Жодинский БелАЗ планирует в этом году освоить рынки США и Мексики. Техника жодинских мастеров должна заинтересовать потенциальных покупателей конкурентными ценами и надлежащим качеством. В последнее время жодинские самосвалы востребованы на новых рынках. Перспективные партнеры -  страны Латинской Америки и Центральной Азии.

Сегодня техника БелАЗа поставляется в более чем  30 стран мира. В этом году гиганты машиностроения впервые нашли покупателей в Индии, Индонезии, Финляндии и Австралии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика # БелАЗ # Экспорт

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