В Казахстане, России эти законопроекты приняты и уже работают. Что нужно знать о законе «О саморегулируемых организациях»

Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов.

Светлана Горваль, представитель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По важным элементам реализации стратегии экономического развития страны – это внедрение механизма в саморегулирование предпринимательской профессиональной деятельности. И, как показывает мировой опыт, в ряде случаев это является очень эффективной альтернативой государственного вмешательства в регулирование экономики. В первую очередь, конечно, заинтересованы наши предприниматели, бизнес-сообщества, чтобы они уже могли сами реализовывать, самоорганизовываться. Не зря закон называется «О саморегулируемых организациях», и есть уже хорошая практика у наших соседей, в Казахстане, России эти законопроекты приняты и уже работают.

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