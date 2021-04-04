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«Заявления принимаются в органах внутренних дел». Как теперь будет работать закон о госзащите

04 апреля 2021 16:22
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Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов.

«Заявления принимаются в органах внутренних дел». Как теперь будет работать закон о госзащите-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Изменение в законопроект о государственной защите продиктовано временем, в том числе и не совсем положительными моментами, особенно во второй половине 2020 года, когда угрозы поступали всем, в том числе и журналистам.

С учетом этого в данный законопроект нами внесены предложения о расширении [списка – прим. ред.] лиц, которые имеют право на государственную защиту. Заявления принимаются в органах внутренних дел, и, естественно, организовывается государственная защита с учетом угрозы, которая поступает.

Что касается сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь, да, сегодня есть определенные опасения – это высказывали и депутаты – о том, что сотрудник, прежде чем применить специальное средство, табельное оружие, да, он думает – нарушает он, не нарушает закон. На принятие в экстремальных ситуациях, когда есть и физическое воздействие на сотрудника, буквально считанные секунды.

# Закон # общество # Иван Кубраков # Евгений Поболовец # Фотофакт

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