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Супруга Трампа отказалась встречаться с женой Зеленского

24 сентября 2025 16:52
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Супруга Трампа отказалась встречаться с женой Зеленского-0

Во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке супруга президента США Мелания Трамп отказалась от двусторонней встречи с Еленой Зеленской, хотя та неоднократно просила ее об этом. Об этом пишет ТАСС.

По заявлению советника Мелании Марка Бекмана, официальной встречи не планируется, хотя Мелания будет вежливой и поприветствует супругу украинского президента.

В заседании ООН приняли участие около 150 мировых лидеров и министров. Вместе с Меланией на мероприятие прибыл президент США Дональд Трамп.

Фото: pixabay

# Международная политика # Мелания Трамп # Елена Зеленская

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