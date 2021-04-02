Новости экономики за 02.04.2021
Новости Беларуси. Какие предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике Беларусь получила от России? Какие новшества по распродажам, акциям и ценникам в розничной торговле вступили в силу? Как коронавирус повлиял на процесс цифровизации банковской сферы?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
КОЛИЧЕСТВО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В СТРАНЕ ВЫРОСЛО НА 53 %
Фермерских хозяйств в стране стало больше. Уже более 3 тысяч работают на площади более 247 гектаров сельхозугодий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 90 % всей производимой продукции приходится на растениеводство. На своих подворьях фермеры выращивают картофель, овощи и зерновые культуры. За пять лет их удельный вес в общем объеме производства увеличился и составляет почти 3 %. Фермеры в два раза больше стали заниматься производством молока. Приоритетными вопросами для руководителей фермерских хозяйств остаются доступная программа кредитования и приобретение техники.
Особенно это важно для начинающих фермеров.
Магазинам секонд-хенд запрещается продавать новую одежду. Что ещё изменилось в торговле Беларуси с апреля?
КОРОНАВИРУС УСКОРИЛ ПРОЦЕСС ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
Коронавирус ускорил процесс цифровизации банковской сферы. Количество клиентов, которые пользуются онлайн-услугами банков, в стране за два года выросло в полтора раза.
Сегодня через мобильное приложение можно не только дистанционно оформить банковский продукт, но и получить справки, выписки, истории операций.
Система быстрых платежей стала еще одним ключевым драйвером развития мобильного банкинга, и это напрямую связано с совершенствованием банковских мобильных приложений.
Важная составляющая цифровизации банков – регулярные обновления приложений. Можно оплатить штрафы, произвести оплату по реквизитам счета или по QR-коду.
Беларусь получила от России предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике
ГЛОБАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПРИЛОЖЕНИЯ В СМАРТФОНЕ ДОСТИГЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА
32 млрд долларов потратили пользователи приложений за первые три месяца года. Это максимум за всю историю наблюдений.
Самой кассовой категорией стали игры. Владельцы «яблочных» устройств потратили на них 13 млрд долларов, на Android геймеры выложили 9 млрд.