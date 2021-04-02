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Новости экономики за 02.04.2021

02 апреля 2021 15:43
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Новости Беларуси. Какие предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике Беларусь получила от России? Какие новшества по распродажам, акциям и ценникам в розничной торговле вступили в силу? Как коронавирус повлиял на процесс цифровизации банковской сферы?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

КОЛИЧЕСТВО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В СТРАНЕ ВЫРОСЛО НА 53 %

Фермерских хозяйств в стране стало больше. Уже более 3 тысяч работают на площади более 247 гектаров сельхозугодий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 02.04.2021-1

Около 90 % всей производимой продукции приходится на растениеводство. На своих подворьях фермеры выращивают картофель, овощи и зерновые культуры. За пять лет их удельный вес в общем объеме производства увеличился и составляет почти 3 %. Фермеры в два раза больше стали заниматься производством молока. Приоритетными вопросами для руководителей фермерских хозяйств остаются доступная программа кредитования и приобретение техники.

Новости экономики за 02.04.2021-4

Особенно это важно для начинающих фермеров.

Магазинам секонд-хенд запрещается продавать новую одежду. Что ещё изменилось в торговле Беларуси с апреля?

КОРОНАВИРУС УСКОРИЛ ПРОЦЕСС ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ

Коронавирус ускорил процесс цифровизации банковской сферы. Количество клиентов, которые пользуются онлайн-услугами банков, в стране за два года выросло в полтора раза.

Новости экономики за 02.04.2021-7

Сегодня через мобильное приложение можно не только дистанционно оформить банковский продукт, но и получить справки, выписки, истории операций.

Система быстрых платежей стала еще одним ключевым драйвером развития мобильного банкинга, и это напрямую связано с совершенствованием банковских мобильных приложений.

Новости экономики за 02.04.2021-10

Важная составляющая цифровизации банков – регулярные обновления приложений. Можно оплатить штрафы, произвести оплату по реквизитам счета или по QR-коду.

Беларусь получила от России предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике

ГЛОБАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПРИЛОЖЕНИЯ В СМАРТФОНЕ ДОСТИГЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА

32 млрд долларов потратили пользователи приложений за первые три месяца года. Это максимум за всю историю наблюдений.

Новости экономики за 02.04.2021-13

Самой кассовой категорией стали игры. Владельцы «яблочных» устройств потратили на них 13 млрд долларов, на Android геймеры выложили 9 млрд.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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