Новости экономики за 02.04.2021

Новости Беларуси. Какие предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике Беларусь получила от России? Какие новшества по распродажам, акциям и ценникам в розничной торговле вступили в силу? Как коронавирус повлиял на процесс цифровизации банковской сферы? Наталья Надольская с новостями деловой сферы. КОЛИЧЕСТВО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В СТРАНЕ ВЫРОСЛО НА 53 % Фермерских хозяйств в стране стало больше. Уже более 3 тысяч работают на площади более 247 гектаров сельхозугодий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 90 % всей производимой продукции приходится на растениеводство. На своих подворьях фермеры выращивают картофель, овощи и зерновые культуры. За пять лет их удельный вес в общем объеме производства увеличился и составляет почти 3 %. Фермеры в два раза больше стали заниматься производством молока. Приоритетными вопросами для руководителей фермерских хозяйств остаются доступная программа кредитования и приобретение техники.

Особенно это важно для начинающих фермеров. Магазинам секонд-хенд запрещается продавать новую одежду. Что ещё изменилось в торговле Беларуси с апреля? КОРОНАВИРУС УСКОРИЛ ПРОЦЕСС ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ Коронавирус ускорил процесс цифровизации банковской сферы. Количество клиентов, которые пользуются онлайн-услугами банков, в стране за два года выросло в полтора раза.

Сегодня через мобильное приложение можно не только дистанционно оформить банковский продукт, но и получить справки, выписки, истории операций. Система быстрых платежей стала еще одним ключевым драйвером развития мобильного банкинга, и это напрямую связано с совершенствованием банковских мобильных приложений.

Важная составляющая цифровизации банков – регулярные обновления приложений. Можно оплатить штрафы, произвести оплату по реквизитам счета или по QR-коду. Беларусь получила от России предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике ГЛОБАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПРИЛОЖЕНИЯ В СМАРТФОНЕ ДОСТИГЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА 32 млрд долларов потратили пользователи приложений за первые три месяца года. Это максимум за всю историю наблюдений.