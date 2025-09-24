Прямой эфир

Французские профсоюзы угрожают правительству новыми забастовками

24 сентября 2025 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не успела Франция отправиться от первой волны социального взрыва, как на пороге уже стоит новая. Профсоюзы выдвинули ультиматум правительству, угрожая новыми забастовками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские профсоюзы угрожают правительству новыми забастовками-2

Рабочие требуют от властей полного отказа от предложенного прежним правительством проекта бюджета, заморозки пенсий, соцвыплат и зарплат в госсекторе. Помимо этого, люди хотят налоговой справедливости за счет введения инструментов, позволяющих взимать налоги с дорогой недвижимости и высоких доходов.

Причем вгрызлись недовольные в спину уже нового премьер-министра, требуя от него принятия бюджета страны со всеми вышеупомянутыми требованиями. На прошлой неделе по всей стране прошли массовые антиправительственные забастовки.

Французские профсоюзы угрожают правительству новыми забастовками-4

Они вспыхнули сразу после того, как бывший премьер ушел в отставку из-за попытки погрузить Францию в жесткую экономию ради сокращения госдолга. На манифестации в разных городах страны вышло от 500 тысяч до 1 млн человек. В Париже, Лионе и Марселе акции протеста переросли в ожесточенные беспорядки, в ходе которых были задержаны более 300 человек.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова назвала удары ВСУ по КТК в Новороссийске сигналом ЕС
24 сентября 2025 16:58

Захарова назвала удары ВСУ по КТК в Новороссийске сигналом ЕС

Супруга Трампа отказалась встречаться с женой Зеленского
24 сентября 2025 16:52

Супруга Трампа отказалась встречаться с женой Зеленского

Выступление Трампа, критика Нетаньяху и миротворцы в Украине – о чём говорили в Генассамблее ООН
24 сентября 2025 16:50

Выступление Трампа, критика Нетаньяху и миротворцы в Украине – о чём говорили в Генассамблее ООН