Французские профсоюзы угрожают правительству новыми забастовками

Не успела Франция отправиться от первой волны социального взрыва, как на пороге уже стоит новая. Профсоюзы выдвинули ультиматум правительству, угрожая новыми забастовками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие требуют от властей полного отказа от предложенного прежним правительством проекта бюджета, заморозки пенсий, соцвыплат и зарплат в госсекторе. Помимо этого, люди хотят налоговой справедливости за счет введения инструментов, позволяющих взимать налоги с дорогой недвижимости и высоких доходов.

Причем вгрызлись недовольные в спину уже нового премьер-министра, требуя от него принятия бюджета страны со всеми вышеупомянутыми требованиями. На прошлой неделе по всей стране прошли массовые антиправительственные забастовки.