Это касается не только эксплуатации БелАЭС, но и совместной реализации зарубежных проектов.

Новости Беларуси. Беларусь получила от России предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый энергоблок находится на завершающей стадии ввода в эксплуатацию. Он выработал уже 1,8 миллиарда кВт/ч. На повестке дня создание единого научно-технологического пространства, где группы научно-исследовательских кластеров будут работать на конкретные потребности экономик двух стран.