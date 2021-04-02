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Беларусь получила от России предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике

02 апреля 2021 15:38
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Новости Беларуси. Беларусь получила от России предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это касается не только эксплуатации БелАЭС, но и совместной реализации зарубежных проектов.

Беларусь получила от России предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике-1

Первый энергоблок находится на завершающей стадии ввода в эксплуатацию. Он выработал уже 1,8 миллиарда кВт/ч. На повестке дня создание единого научно-технологического пространства, где группы научно-исследовательских кластеров будут работать на конкретные потребности экономик двух стран.

Беларусь получила от России предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике-4

Одним из таких является сотрудничество в области атомной энергетики и ядерной физики.

О других новостях экономики за 2 апреля читайте здесь.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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