Игорь Мартынов: сейчас персональные данные людей в такой паутине находятся, что надо это всё аккумулировать

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По данным законопроектам мы предусматриваем защиту этих данных, раз. Второе – создание уполномоченного органа, который будет собирать и аккумулировать у себя все персональные данные, которые есть у нас. Потому что, посмотрите, сегодня, куда ни зайди, везде просят какие-то данные.

Хочешь оформить дисконтную карту – сообщи свои данные. У меня всегда возникал вопрос: а для чего я должен сообщать фамилию, имя, отчество, дату своего рождения, семейное положение, место регистрации, паспортные данные и так далее – то есть все? Для того чтобы получить дисконтную карту, достаточно номер телефона сообщить, чтобы приходили СМС, и то – со своего согласия, если я хочу, чтобы мне приходили уведомления, что где-то какие-то акции проводятся. Не хочу – зачем? Вот есть дисконтная карта, накапливается, я прикладываю ее, и, пожалуйста, я ушел. Сегодня свои персональные данные люди, не задумываясь, раздают направо и налево. И они сейчас в такой паутине находятся, что настал вопрос, что надо это все аккумулировать, собрать в одно единое целое.

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