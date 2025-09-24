Неделя высокого уровня на Генассамблее ООН – это всякий раз своеобразный срез мнений о ситуации на планете от мировых лидеров и влиятельных политиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле, если хотите, трибуна в Нью-Йорке и вся эта сентябрьская неделя каждый год является уникальным и очень чувствительным «лакмусом» мировой геополитической обстановки. Иными словами, в нью-йоркской сентябрьской риторике «сильных мира сего» как нельзя лучше читается настоящее, а кое-где, между строк, и будущее нашей планеты и нового многополярного мира, который формируется буквально на глазах. И именно через эту призму давайте посмотрим на самые громкие заявления мировых лидеров.

Во-первых, разумеется, Дональд Трамп, который с трибуны ООН вместо 15 минут выступал почти час, обрушившись с критикой на мировую «зеленую повестку» и массовую миграцию. Но главный его месседж заключается, пожалуй, вот в этой фразе: «Эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из величайших кризисов нашего времени», – заявил американский лидер. А главной мировой угрозой назвал ядерное оружие. При этом Трамп обратился к европолитикам, которые сами же заварили миграционный кризис и уже, очевидно, не могут выбраться из этого болота. «Ваши страны катятся в ад», – не стал выбирать выражений американский лидер. А что же до ООН, президент США обрушился с критикой Организации, подчеркнув, что «потенциал у площадки огромный», однако она его «не реализует даже близко», особенно в вопросах миротворчества. И этот тезис, вспомните, как нельзя лучше коррелирует с позицией Минска: мы ведь тоже не раз говорили о необходимости усиления веса и авторитета ООН именно в практической плоскости. Песков ответил на слова Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром».