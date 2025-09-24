Захарова назвала удары ВСУ по КТК в Новороссийске сигналом ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу атаки беспилотника на офис Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, в результате которой пострадали два сотрудника. Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, удары по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры – это происки киевского режима, и Европе не следует удивляться, если аналогичные атаки будут совершены против ее объектов, в том числе аэродромов и нефтехранилищ.

«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки», – сказала она.

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