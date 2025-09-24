Прямой эфир

Захарова назвала удары ВСУ по КТК в Новороссийске сигналом ЕС

24 сентября 2025 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Захарова назвала удары ВСУ по КТК в Новороссийске сигналом ЕС-0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу атаки беспилотника на офис Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, в результате которой пострадали два сотрудника. Об этом пишет РИА Новости. 

По ее мнению, удары по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры – это происки киевского режима, и Европе не следует удивляться, если аналогичные атаки будут совершены против ее объектов, в том числе аэродромов и нефтехранилищ.

«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки», – сказала она.

Фото: pixabay

# Международная политика # Мария Захарова

Другие новости рубрики

Все новости
Супруга Трампа отказалась встречаться с женой Зеленского
24 сентября 2025 16:52

Супруга Трампа отказалась встречаться с женой Зеленского

Выступление Трампа, критика Нетаньяху и миротворцы в Украине – о чём говорили в Генассамблее ООН
24 сентября 2025 16:50

Выступление Трампа, критика Нетаньяху и миротворцы в Украине – о чём говорили в Генассамблее ООН

Telegraph: Украине пора заканчивать боевые действия, ставки слишком высоки
24 сентября 2025 16:45

Telegraph: Украине пора заканчивать боевые действия, ставки слишком высоки