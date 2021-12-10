В Эстонии власти предложили гражданам оплачивать счета за электроэнергию в рассрочку

Новости Эстонии. Из-за возросших цен на электричество, премьер Эстонии Кая Каллас предложила гражданам начать экономить и оплачивать счета в рассрочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говоря о конкретных поставщиках, премьер упомянула энергетическую госкомпанию, глава которой подтвердил готовность договариваться с клиентами об оплате счетов равными долями. В странах Балтии, как и в целом в ЕС, сейчас энергокризис. Цены на электричество бьют рекорды. Эстония даже запустила старые электростанции и сжигает сланец и дрова.