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В Эстонии власти предложили гражданам оплачивать счета за электроэнергию в рассрочку

10 декабря 2021 16:07
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Новости Эстонии. Из-за возросших цен на электричество, премьер Эстонии Кая Каллас предложила гражданам начать экономить и оплачивать счета в рассрочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Эстонии власти предложили гражданам оплачивать счета за электроэнергию в рассрочку-1

Говоря о конкретных поставщиках, премьер упомянула энергетическую госкомпанию, глава которой подтвердил готовность договариваться с клиентами об оплате счетов равными долями. В странах Балтии, как и в целом в ЕС, сейчас энергокризис. Цены на электричество бьют рекорды. Эстония даже запустила старые электростанции и сжигает сланец и дрова.  

О других новостях экономики за 10 декабря читайте здесь.  

# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Кая Каллас # Фотофакт

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