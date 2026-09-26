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Новости по тегу #Кая Каллас

Каллас: большая доля разблокированных для Украины денег уйдет странам ЕС
26 сентября 2026 08:42

Каллас: большая доля разблокированных для Украины денег уйдет странам ЕС

Захарова ответила на призыв Каллас к ЕС не признавать выборы в РФ
19 сентября 2026 13:00

Захарова ответила на призыв Каллас к ЕС не признавать выборы в РФ

Боуз раскритиковал Каллас за слова в адрес РФ
24 апреля 2026 12:13

Боуз раскритиковал Каллас за слова в адрес РФ

Захарова охарактеризовала как сатанизм награждение Каллас орденом от Зеленского
04 апреля 2026 11:35

Захарова охарактеризовала как сатанизм награждение Каллас орденом от Зеленского

Косачев о визите Каллас в Киев: Ключи утеряны в траве, а ищут их на асфальте
01 апреля 2026 08:45

Косачев о визите Каллас в Киев: Ключи утеряны в траве, а ищут их на асфальте

ЕС выделил Киеву деньги за счет прибыли от активов РФ, речь идет о 80 млн евро
01 апреля 2026 06:34

ЕС выделил Киеву деньги за счет прибыли от активов РФ, речь идет о 80 млн евро

Диесен: выходка Каллас показала нежелание ЕС урегулировать конфликт в Украине
28 марта 2026 10:24

Диесен: выходка Каллас показала нежелание ЕС урегулировать конфликт в Украине

RS: Зеленский перестал сдерживаться и скрывать недовольство Евросоюзом
21 марта 2026 12:39

RS: Зеленский перестал сдерживаться и скрывать недовольство Евросоюзом

Лидеры ЕС обсудят запрет на въезд участникам военной операции из РФ
14 марта 2026 10:58

Лидеры ЕС обсудят запрет на въезд участникам военной операции из РФ

Аналитик Сибал: Евросоюз стал препятствием для мира в Украине
25 февраля 2026 10:33

Аналитик Сибал: Евросоюз стал препятствием для мира в Украине

Politico: Каллас в частном порядке называла фон дер Ляйен диктатором
26 января 2026 07:47

Politico: Каллас в частном порядке называла фон дер Ляйен диктатором

Каллас призывают уйти в отставку из-за слов о России и Гренландии
18 января 2026 10:42

Каллас призывают уйти в отставку из-за слов о России и Гренландии