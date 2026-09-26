Евросоюз спустя 2 года разблокировал 6,6 млрд евро.
Официальный представитель МИД России пояснила, что главу евродипломатии давно не признают в Евросоюзе.
Каллас раскритиковали после ее заявления о Москве.
Захарова: вручение ордена главе ЕК от Зеленского – сатанизм.
Косачев упомянул анекдот про ключи на фоне визита Каллас в Киев.
Брюссель выделил Киеву 80 млн евро за счет прибыли от российских активов.
Диесен: выходка Каллас обличила нежелание ЕС урегулировать украинский конфликт.
Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать свое недовольство Евросоюзом.
DPA: Мерц и лидеры ЕС потребовали запретить въезд в Евросоюз бойцам СВО.
Аналитик Сибал: Евросоюз стал препятствием для мира на Украине.
В публикации указывается, что у председателя ЕК были также плохие отношения с экс-главой евродипломатии Жозепом Боррелем.
Кошкович призвал Каллас покинуть свой пост после ее слов о РФ и Гренландии.
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