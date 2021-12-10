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Министр финансов Беларуси: мы предусматриваем средства на поддержку экспорта

10 декабря 2021 15:12
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Новости Беларуси. Потери от западных санкций в Беларуси планируют компенсировать наращиванием присутствия на рынках России, Азии и Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал премьер-министр страны Роман Головченко.  

Перспективы на 2022 год и пакет бюджетных законопроектов 10 декабря обсудили в Овальном зале с сенаторами и парламентариями.  

Министр финансов Беларуси: мы предусматриваем средства на поддержку экспорта-1

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:  
С учетом возможностей экспорта нашей продукции мы, кстати, предусматриваем средства на поддержку системных мер по развитию экспорта с ростом практически на треть. Если это все будет так же, как в текущем году – будет больше прибыли, больше экспорта, больше ВВП, будет больше и дохода в бюджет.  

Роман Головченко: потери от санкций компенсируем за счёт наращивания присутствия на рынках России, Азии и Африки. Подробнее здесь.  

# Экспорт # Экономика # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Юрий Селиверстов # Фотофакт

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