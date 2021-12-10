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Роман Головченко: потери от санкций компенсируем за счёт наращивания присутствия на рынках России, Азии и Африки

10 декабря 2021 15:10
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Новости Беларуси. Потери от западных санкций в Беларуси планируют компенсировать наращиванием присутствия на рынках России, Азии и Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал премьер-министр страны Роман Головченко.  

Перспективы на 2022 год и пакет бюджетных законопроектов 10 декабря обсудили в Овальном зале с сенаторами и парламентариями. В правительстве сформировали целевой сценарий и определили задачи. Напомним, они легли в основу подписанного главой государства указа о важнейших параметрах развития и целевого плана. На 2022-й сохраняются требования по росту экономики за счет экспорта. Нашими стратегическими партнерами остаются Россия и Китай, но белорусы намерены расширять географию поставок.  

Роман Головченко: потери от санкций компенсируем за счёт наращивания присутствия на рынках России, Азии и Африки-1

В 2022 году сделают акцент на увеличение выпуска продукции. Так, к примеру, экспорт автобусов планируется нарастить на 50 %, легковых автомобилей – на 40 %, черных металлов – на 12 %.  

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# Экспорт # Экономика # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Фотофакт

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