«Предусмотрен рост базовой ставки до 210 рублей». В Беларуси обсудили перспективы экономики на 2022 год

Перспективы на 2022 год и пакет бюджетных законопроектов 10 декабря обсудили в Овальном зале с сенаторами и парламентариями. В правительстве сформировали целевой сценарий и определили задачи. Напомним, они легли в основу подписанного главой государства указа о важнейших параметрах развития и целевого плана.

Новости Беларуси. Потери от западных санкций в Беларуси планируют компенсировать наращиванием присутствия на рынках России, Азии и Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал премьер-министр страны Роман Головченко.

На 2022-й сохраняются требования по росту экономики за счет экспорта. Нашими стратегическими партнерами остаются Россия и Китай, но белорусы намерены расширять географию поставок.

Людмила Нижевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Бюджетная политика на 2022 год в этом году формировалась с учетом высокой неопределенности, связанной с продолжающейся в стране пандемией, а также того внешнего давления, которое сегодня оказывается на Республику Беларусь. Социальная направленность сохранена, будет продолжена реализация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей, многодетных семей, малообеспеченных граждан. Будет продолжена поддержка строительства жилья для нуждающихся граждан, развитие инфраструктуры.

Предусмотрены мероприятия и меры по повышению заработной платы бюджетников. Предусмотрен рост базовой ставки до 210 рублей, предусмотрена выплата единовременного пособия в размере одного должностного оклада, а также ряд доплат и стимулирующих выплат. Кроме того, будет сохранен механизм надбавок для медицинских работников, работающих в условиях COVID.

В 2022 году сделают акцент на увеличение выпуска продукции. Так, к примеру, экспорт автобусов планируется нарастить на 50 %, легковых автомобилей – на 40 %, черных металлов – на 12 %.