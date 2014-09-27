В Беларуси ждут с визитом руководителя Китая Си Цзиньпина

Новости Беларуси. Беларусь предоставляет Китаю наиболее благоприятные в Европе условия для совместных проектов. Об этоv заявил Александр Лукашенко на встрече с вице-премьером Госсовета этой страны. Сейчас Беларусь и Китай реализуют ряд крупнейших инвестпроектов, среди которых строительство совместного индустриального Парка и производство легковых автомобилей. И все же есть еще много неиспользованных резервов для развития контактов в области гуманитарного сотрудничества, образования, науки, культуры и туризма.

Ольга Юруть, СТВ:

Беларусь и Китай, несмотря на расстояние, связывают давняя дружба и стратегическое партнерство. Десятки успешных проектов, реализуемых совместно, - тому подтверждение. О том, что связи Беларуси и Китая только укрепляются, свидетельствуют и встречи на высоком уровне. И сегодня, 26 сентября, Александр Лукашенко встретился с влиятельным политиком КНР.

Чжан Гаоли - первый заместитель Премьера Госсовета Китайской народной республики - прибыл в Беларусь с делегацией. Среди гостей - министры и другие чиновники высокого ранга. В основном они курируют вопросы экономики и международного сотрудничества.

Об отношениях Беларуси и Китая знают практически все, поэтому разговор с Александром Лукашенко строился по-деловому.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы рассчитываем на большую инвестиционную активность китайской стороны. Тем более, что проект строительства Парка лично поддержан председателем Си Цзиньпином и премьером Ли Кэцяном. В то же время Беларусь и Китай имеют еще много неиспользованных резервов для развития взаимодействия в области гуманитарного сотрудничества, образования, науки, культуры, туризма. Мы намерены взаимодействовать с Китаем и на международной арене.

Уверен, что к предстоящему визиту в Беларусь председателя Си Цзиньпина, которого мы ожидаем в ближайшем будущем, стороны наполнят конкретным содержанием формат белорусско-китайских отношений. Ведь речь идет о всестороннем стратегическом партнерстве.

Чжан Гаоли, первый заместитель премьера государственного Совета КНР, член постоянного комитета политбюро ЦК КПК:

С первой минуты пребывания в вашей стране нас везде очень хорошо принимали. Мы побывали на линии Сталина. По пути видели очень красивые города и деревни. Ваша страна хорошо развивается. Хочется отметить, что Беларусь за время независимости достигла огромных успехов. Руководство пользуется искренней поддержкой со стороны белорусского народа. Все это очень впечатляет.

В Беларуси с участием китайских компаний модернизирована энергосистема и цементная отрасль, успешны проекты и с железной дорогой. Особенно значимы - производство легковых автомобилей и строительство индустриального Парка. Александр Лукашенко предложил китайским партнерам ускорить не только реализацию этого проекта, но и придать импульс взаимовыгодному сотрудничеству.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сложилось, к нашей радости и счастью, уникальная ситуация здесь, в центре Европы. Она уникальная и, можно сказать, очень полезная для нашего сотрудничества. Грешно было бы нам не воспользоваться данной ситуацией для того, чтобы наши отношения сделать более тесными и результативными.

Наш интерес заключается в том, что мы будем иметь очень мощную опору на гигантское государство, без которого сегодня не решается ни одна проблема в мире. Что касается вашего интереса, я уже говорил президенту Китая о том, что дальнейшее развитие КНР, особенно позиционирование ее в мире как супердержавы, невозможно без сотрудничества с Европой.

Китайско-белорусский индустриальный Парк уже позиционируют как современный международный экогород. Акцент на инновационное производство с экспортным потенциалом. Здесь планируют разместить не только предприятия, но и жилые кварталы, офисы,торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. Для резидентов создали льготы и преференции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы этот Парк строился и развивался. Нам очень важно сегодня понимать, кто будет в этом Парке работать. Мы бы хотели, чтобы это были крупные китайские компании, может быть, совместные китайские компании мирового уровня, которые будут производить здесь продукт и торговать в ЕС и дальше. Мы не ищем здесь какую-то выгоду в плане того, чтобы просто создать рабочие места. У нас нет такой проблемы. У нас стоит задача вместе с нашими китайскими друзьями создать такие производства, которые основаны на высочайших технологиях и которые будут конкурентоспособны в продвинутом экономическом европейском пространстве.

Этот проект — детище межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества, поэтому на встрече 26 сентября обсудили детали его реализации. Ведь резидентом Парка могут стать любые компании, независимо от страны происхождения капитала. Президент Александр Лукашенко поддерживает позицию, чтобы вовлекать в этот масштабный проект мировые компании-лидеры.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Приветствую ваше предложение о том, чтобы этот проект сделать межгосударственным, чтобы это не был проект каких-то двух компаний. Вовлечь туда очень крупные, мощные, высокотехнологичные компании и Беларуси, и Китая, и Европы, и других частей мира. Мы очень тщательно подходим к этому проекту, чтобы не оказалось, что мы деньги вложим впустую, и они не дадут отдачи. Это главное, что меня сегодня волнует. Я вижу, что КНР готова активизироваться в строительстве этого Парка вплоть до того, что привлечь туда новых соучредителей со стороны Китая, мы это будем приветствовать. Уверен, что мы даже в этом году сделаем значительные шаги по активизации по строительству этого Парка.

Чжан Гаоли, первый заместитель премьера государственного Совета КНР, член постоянного комитета политбюро ЦК КПК:

Китайско-белорусский Парк должен быть доступен для эффективно работающих компаний. Если нам удастся успешно реализовать этот проект со взаимной выгодой, это позитивно повлияет на имидж наших взаимоотношений не только в Европе, но и в мире. Нам нужно придать импульс этому проекту и поддержать его.

Диалог получился полезным для обеих сторон. И даже прощаясь, гость и Александр Лукашенко обменивались своими мыслями и новыми идеями. Это подтверждает, что развитие отношений Беларуси с Китаем — хороший пример равноправного, уважительного и взаимовыгодного диалога между государствами, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.