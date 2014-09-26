Европейский банк реконструкции и развития видит возможности для расширения деятельности в Беларуси

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития видит возможности для расширения деятельности в нашей стране. Такое мнение высказал директор банка от Ирландии, Дании, Косово и Литвы Шон Донлон на встрече представителей Совета директоров с премьер-министром Беларуси. Делегация находится в Минске с пятидневным визитом.

Михаил Мясникович поблагодарил за внимание к совместным проектам Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития.

Наша страна является постоянным членом организации уже более 20 лет. Банк – крупный инвестор в Беларуси. За время своей деятельности он участвовал в реализации 66 проектов. Среди них инфраструктурные, экологические, обсуждаются возможности реализации проектов в транспорте, лесном хозяйстве и энергетики.

Сегодня эта международная организация финансирует проекты в 35 странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас было очень много хороших, я бы сказал, крупных системных проектов. В области дорожного строительства, связи, энергетики, целого ряда других отраслей и направлений деятельности. Общий объем кредитования, вы прекрасно знаете, у нас составил 1,4 млрд долларов.

Шон Донлон, директор Европейского банка реконструкции и развития от Ирландии, Дании, Косово и Литвы:

Наша делегация приехала в вашу страну, чтобы выслушать предложения белорусской стороны и рассмотреть их на заседании полного Совета директоров. Состоится оно уже на следующей неделе. Мы понимаем, что Беларусь была у истоков создания Европейского банка реконструкции и развития. И сегодня мы крайне впечатлены результатами, которые демонстрируют наши совместные проекты.