Представители Европейского банка реконструкции и развития встретились с Надеждой Ермаковой

Новости Беларуси. 26 сентября представители Европейского банка реконструкции и развития встретились с председателем Нацбанка Беларуси Надеждой Ермаковой. Стороны обсудили текущие проекты, среди которых водоснабжение, поддержка малого и среднего бизнеса.

Наиболее значимые инвестиционные программы – в сфере деревообработки и машиностроении. На совместное белорусско-швейцарское производство электропоездов «Штадлер» выделено 26 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективным двустороннее сотрудничество называют и международные партнеры. Стоит отметить, что иностранные гости также в целом высоко оценили развитие Беларуси и прогнозируют рост экономических показателей в 2015 году.

Шон Донлон, директор Европейского банка реконструкции и развития от Ирландии, Дании, Косова и Литвы:

Мы ожидаем, что экономика Беларуси будет расти и в этом, и в следующем годах. Наши собеседники финансового сектора также разделяют наш позитивный взгляд. Мы считаем, что ваша страна находится на верном пути. Это положительная тенденция. На наш взгляд, власти Беларуси предпринимают определенные шаги для того, чтобы обеспечить экономический рост.