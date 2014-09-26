Минская область и чешский край Высочина подписали меморандум о сотрудничестве

Новости Беларуси. В Облисполкоме подписан меморандум о сотрудничестве Минщины с чешским краем Высочина. Коллеги предлагают свои технологию в промышленной, пищевой, медицинской и образовательной областях. В ходе визита гости посетят промышленные сельскохозяйственные предприятия Минской области, образовательные и социальные учреждения. В составе иностранной делегации - бизнесмены ведущих предприятий края, которые заинтересованы в обмене опытом.

Как отметил губернатор Минщины Семен Шапиро, реализация совместных бизнес-проектов в перспективе должна стать приоритетным направлением взаимодействия регионов. Минщина также предлагает зарубежным партнерам создать совместный центр по картофелеводству.

На Минщине работает около сорока предприятий с чешским капиталом. Центральный регион поставляет в край удобрения, изделия из алюминия. Основной импорт - оборудование для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Беларусь и Чехия тесно взаимодействуют и в культурной сфере. В ходе визита иностранные гости посетят музейные комплексы в Дудутках и Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.