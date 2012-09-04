В Беларуси внедрят новую систему оплаты за пользование дорогами иностранцами

Новости Беларуси. В Беларуси введут систему электронного сбора за проезд по автомагистралям. 4 сентября у президента обсуждали инвестпроект австрийской компании. Суть этой технологии проста. Если автомобиль оснащен специальным датчиком, то останавливаться для оплаты за пользование трассой, а значит терять время, вовсе не нужно. Оснащенные подобным оборудованием автомобили встраиваются в единую сеть так называемой «умной дороги» – Интеллектуальную транспортную систему. Данные о передвижении передаются по микроволновой технологии. По воздуху происходит и оплата пользования дорогой. Система успешно запущена, например, в Австрии, Швейцарии, Швеции, Италии, Франции, Испании, Чехии. Во всем мире оплата за дорожный трафика – это хороший способ пополнить казну и отремонтировать автомагистрали.

Президент, рассматривая 4 сентября инвестпроект по внедрению электронной оплаты за проезд автотранспорта, акцентировал внимание на интересах белорусов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Речь идет о внедрении системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по отечественным дорогам. Главное, это нововведение не должно затронуть интересы белорусских граждан, тем более ухудшить их благосостояние. Поэтому мы и решили на таком высоком уровне обсудить данный проект.

Внедрение этой системы не должно снизить транзитные потоки через нашу страну.

Другими словами, для легковушек, джипов и мини-автобусов до 3,5 т стран Таможенного союза проезд будет бесплатным.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования позволяет выбрать для движения бесплатный маршрут в Республике Беларусь.

Поступления в доход республиканского бюджета от взимания платы за проезд транспортных средств будут направляться на дальнейшую модернизацию автомобильных дорог, соединяющих Минск с областными центрами. А также на модернизацию основных международных коридоров, что в свою очередь позволит создать сеть дорог, соответствующих европейскому классу первой категории.

Действующая в настоящее время в Беларуси система сбора средств за проезд на дороге создана в 1996 году. Она устарела не только технически, но и концептуально. От неплательщиков госбюджет сегодня недополучает как минимум 20% выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Развитие действующей системы экономически невыгодно, совместимость систем невозможна. Было определено, что наиболее перспективной и оптимальной является система микроволновой технологии передачи данных на короткие расстояния, предусматривающая электронный сбор платы за проезд транспортных средств, которая успешно функционирует на автомобильных дорогах Австрии и Чехии.

Через Беларусь ежегодно проходит около 100 млн т грузов. В том числе большая их доля – по автотрассам. При условии улучшения качества дорог эти объемы можно увеличить. Поэтому даже небольшая плата даст в совокупности огромные деньги.

Весь вопрос в том, как внедрить работоспособную систему взимания платы. Австрийские технологии обещают эффективность почти на стопроцентном уровне. При этом, если она будет ниже 95%, то контрактом предусматривается компенсация из кармана инвестора. Австрийская компания «Kapsch» – лидер в создании и эксплуатации таких систем. Инвестор готов вложить и обустроить все на свои деньги. При этом доли владения системой электронных платежей распределяться в пользу Беларуси.

Эрвин Топлак, директор «Kapsch TrafficCom AG» (Австрия):

Вы можете быть уверены, что эта доля полностью соответствует международному опыту эксплуатации в таких странах, как Чехия, Австрия.

Ориентировочно проект окупится за три года. Система так называемой «умной дороги» в Беларуси появится на главных республиканских трассах. Первая фаза проекта может быть реализована уже к июлю следующего года. В перспективе планируется охватить 2800 км дорог. Система уже внедряется в России на трассе «Москва – Сочи». В Польше технология показала настолько хорошие результаты, что, похоже, окупит себя всего за 18 месяцев и в конце года начнет приносить прибыль.

Водителям оборудование обходится в 7-10 раз дешевле, чем аналоги на спутниковом позиционировании, распространенные в Германии или Словакии. В Беларуси деньги, взимаемые за пользование дорогами, пойдут на ремонт трасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

При этой системе мы сколько получим?

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

По усредненным оценкам, если взять четыре года реализации проекта, 90-100 млн долларов в год будем получать. То есть фактически в полтора раза увеличиваются поступления.

За 20-летний период проекта получаем дохода 2 млрд 400.

Важно, что выгоду отечественная экономика почувствует уже на стадии начала работ по обустройству системы «умной дороги». Треть стоимости проекта уйдет на белорусские услуги и оборудование. В случае же надлежащего качества инвестор не против увеличить эту цифру до 50%.

Еще австрийская сторона настаивает на законодательном закреплении принципов электронного сбора платежей, тарифов и других позиций.

Александр Лукашенко:

Как только вы все эти вопросы решаете, проект указа на стол. Я без задержки его подпишу.

Надо посмотреть возможности инвестора по другим направлениям. Они много чего могут. Австрийцы, в общем, люди толковые, не чуждые нам. Мы с ними нигде не сталкиваемся: ни в политике, ни в экономике. Они нормально работают. Посмотреть и, может быть, работать с ними по другим направлениям. В этом будет его интерес. Может, еще больше мы сможем ему оказать содействие в инвестициях в Беларусь.

Предложенный австрийцами проект детально обсудили. По результатам состоявшегося разговора, глава государства поручил еще раз проработать вопрос распределения долей участников. После того, как стороны придут к соглашению, президенту будет представлен проект соответствующего указа.