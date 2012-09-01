Правительство провалило план по инвестициям в 2012 году, кого ждут с инвестициями в Беларуси в 2013?

Новости Беларуси. После посещения ФМО БГУ Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ интересовались инвестиционным климатом в стране. План по привлечению иностранных вложений практически провален правительством. Хотя на уровне главы государства приняты все необходимые решения. Александр Лукашенко заявил, что в экономике Беларуси должны работать в первую очередь внутренние инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Для того, чтобы Беларусь была более привлекательной для иностранных инвесторов, мы уже больше ничего не сделаем. Вряд ли нам что-то и надо делать. Впрочем, правильно вначале сказали, что мы создали идеальные условия для инвесторов. И сегодня главное даже не налоги, налогооблагаемые базы и так далее. Не это главное. Главное - спокойствие, стабильность в стране и возможность прийти человеку, вложить деньги и заниматься бизнесом или предпринимательством, вы же это имеете в виду - вкладывание денежных средств. И вы, наверное, имеете в виду иностранные инвестиции. А я бы вам советовал смотреть на это в целом. То, что инвестируют иностранцы, – это хорошо. Но не забывайте, что инвестировав сюда (главная цель всякой инвестиции – получение прибыли в конечно счете), прибыль не наша. Я часто об этом говорю. Они инвестировали, они использовали нашу землю, территорию, ресурсы, особенно трудовые ресурсы. Что-то нам заплатили. Сколько платят, вы знаете. И все, что получили - всю прибыль вывезли. Мы этому не препятствуем.

У нас значительно больше сегодня внутренних инвестиций наших бизнесменов, наших предпринимателей, государственных предприятий и бюджетных инвестиций. Есть и рост, и динамика. Возьмите, сопоставьте, и вы увидите реальные инвестиции. Поэтому, давайте не будем посыпать голову пеплом и торопиться все раздать иностранцам. Давайте посмотрим на своих – много таких.

Вторые, это россияне. Порядочные россияне, потому что непорядочные сюда просто не поедут, они знают мое отношение к этому, политику, которая здесь проповедуется. Они не пойдут. А порядочных тоже достаточно. Это инвестиции на миллиарды долларов. Возьмите китайцев.

И вообще, инвестиции, это и строительство, и модернизация. Скажу вам откровенно: мы уже с трудом проглатываем те инвестиции внутренние и внешние, которые у нас есть. У нас не хватает ни строителей, ни других специалистов, чтобы это все перемолоть. И вот мэр Минска мне докладывал об отдельных инвестициях в Минске, а это львиная доля. Я говорю: хорошо, давайте будем это строить. Он говорит: да, я готов, будем строить, но людей не хватает. Я говорю: хорошо, компании есть иностранные, которые готовы им это строить? Он: Есть, они за это. Я и говорю: разрешай тогда второй, третьей кампании. Пусть приходят и строят. Пусть для иностранцев, для освоения иностранных инвестиций привлекаются и иностранные кампании. Пусть учат наших, как работать. Вот мы гостиницу заканчиваем – турки строят. Там мы прикрепили к каждому турку своих специалистов. И мы многому научились в этом строительстве.

Это расхожая фраза: ах, инвестиции, ах, не хватает! Их может быть и больше, но надо ли. Видимо по каким-то направлениям надо.

Вот мы с китайцами работаем, чтобы открыть технологический парк, в который будут привлечены самые передовые кампании мира. Мы будем решать с китайцами, кто туда будет привлечен. Нам плохие кампании там не нужны, ибо они не выдержать конкуренцию даже в Беларуси, не то что на международных рынках. Мы же товары оттуда будем продавать на международных рынках. Это тоже большое направление сотрудничества.

Но еще раз подчеркиваю: я сторонник того, чтобы наши предприятия, наше государство, чтобы наши люди, наши граждане, которые имеют денежные средства, прежде всего, инвестировали, а потом уже иностранцы.

И еще. Вы же понимаете, что когда иностранец приходит, он выбирает изюминки – самое лучшее. Он из этого пирога выковыривает изюм, как мы с вами в детстве. Не хотелось бы. Поэтому мы очень аккуратно к этому подходим и особо не переживаем. Еще и потому, что сегодня вакансий больше, чем безработных. У нас сегодня не хватает людей, чтобы заполнить вакансии, которые сегодня есть. Поэтому основной упор делаем на модернизацию. В этом и следующем году мы введем 7-8 предприятий деревообработки – суперсовременные. Товар, который они будут производить, в мире нарасхват. Мы это делаем за счет внутренних инвестиций. Это огромный проект, завязанный на местное сырье. И таких производств у нас достаточно.