Швейная фабрика в Бресте сменила владельца, провела модернизацию и вышла с продукцией на зарубежный рынок

Новости Беларуси. Брестская швейная фирма сменила формат. Остаться на плаву фабрике позволила смена владельца и стратегии производства. После долгого затишья впервые предприятие вновь вышло с продукцией на зарубежные рынки. Крупная партия детской одежды поступила в торговые сети России.

Карандаш, бумага, ткани и самое главное – фантазия творца. Ольга Чепелевич тщательно разрабатывает каждую модель. Говорит, работу любит. Особенно сейчас, когда на предприятии появился стимул.

Ольга признается: за последний год после длительного затишья предприятие вновь показывают коллекции за рубежом. Продукцию из натуральных тканей оценили и – покупают.

Ольга Чепелевич, художник-модельер:

В нас вкладывают, развивают, помогают, стимулируют. Раньше такого не было. Раньше мы не ездили практически на выставки.

По поводу ухода: не рассматривается такой вариант. Работать стало интересно. У меня самой маленькая дочка. Это очень интересная работа – с детским ассортиментом.

В мае 2011 сменился собственник предприятия. И сразу взялся за модернизацию производства. До этого работали с убытками, условия труда удручали, люди увольнялись.

Сегодня картина иная. В цехах заменено освещение и оборудование, разработана новая торговая марка, количество рабочих мест увеличилось вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ковалевич, главный инженер:

Мы пока остановились на том, что сделали ремонты в комнате приема пищи, санитарных помещениях. Постепенно дойдем и до цехов.

Мы уже чувствуем твердую почву под ногами, то есть у нас есть все, чтобы наращивать производство.

Раньше здесь шили одежду для всех. Теперь – исключительно для будущего поколения. В основном – для девочек. В этому году на фабрике произвели более 20 тысяч швейных изделий для юных модниц. Вся партия поступила в магазины страны и, скорее всего, раскуплена.

На завоевание новых рынков сбыта старательно работают всем коллективом. Недавно фирма получила крупный заказ из России на поставку школьной формы для девочек. В планах предприятия – одеть не одну страну в костюмы белорусского производства.

Мария Гец, швея:

Год или полтора обстановка изменилась на предприятии. Шьем в основном детскую одежду. Ассортимент очень интересный, особенно когда можно применить своему ребенку.

И руководство может в каждую секунду выслушать, поддержать нас. Надеемся на лучшее.

Оксана Балуто, мастер-технолог:

Мы, конечно, боремся за качество. Чтобы и строчки были ровные. Прошиваем. Все довольны.

Предприятие, которому более 70 лет, переживает возрождение. Самое главное – здесь хотят и умеют работать. А это грамотный потребитель непременно оценит.