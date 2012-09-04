Прямой эфир

В Беларуси планируют ускорить ввод жилья

04 сентября 2012 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Инвестиции должны создавать новое качество белорусской экономики. 4 сентября, согласно поручению Александра Лукашенко, правительство рассмотрело реализацию государственной инвестиционной программы  на 2012 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа уже выполнена на 110%, хотя предложено пересмотреть структуру вложения бюджетных средств. В частности, неосвоенные до конца этого года деньги, могут быть перераспределены на завершение других  социально значимых для страны объектов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы должны более принципиальными быть при отборе проектов государственных инвестиционных программ. Поскольку это бюджетные деньги, мы должны очень бережно относиться к каждой копейке. Требования главы государства однозначные и очень правильные: мы должны получать новое качество экономики.

Анатолий Ничкасов, министр строительства и архитектуры Республики Беларусь:
Я считаю, что в текущем году ситуация стабилизировалась и в строительной сфере, и в сфере экономики, и в сфере финансирования наших инвестиционных программ. Более того, средств достаточно, чтобы ускорить ввод жилья. Вот мы, например, планируем основную часть жилищной программы реализовать уже в третьем квартале.

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Михаил Мясникович # Анатолий Ничкасов # Государственная политика в области инвестиций

Другие новости рубрики

Все новости
02 сентября 2012 12:20

Швейная фабрика в Бресте сменила владельца, провела модернизацию и вышла с продукцией на зарубежный рынок

01 сентября 2012 17:53

Правительство провалило план по инвестициям в 2012 году, кого ждут с инвестициями в Беларуси в 2013?

31 августа 2012 09:26

В Беларуси с 1 сентября прекращается выпуск в обращение банкнот номиналом 10 и 20 рублей