В Беларуси планируют ускорить ввод жилья

Новости Беларуси. Инвестиции должны создавать новое качество белорусской экономики. 4 сентября, согласно поручению Александра Лукашенко, правительство рассмотрело реализацию государственной инвестиционной программы на 2012 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа уже выполнена на 110%, хотя предложено пересмотреть структуру вложения бюджетных средств. В частности, неосвоенные до конца этого года деньги, могут быть перераспределены на завершение других социально значимых для страны объектов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы должны более принципиальными быть при отборе проектов государственных инвестиционных программ. Поскольку это бюджетные деньги, мы должны очень бережно относиться к каждой копейке. Требования главы государства однозначные и очень правильные: мы должны получать новое качество экономики.

Анатолий Ничкасов, министр строительства и архитектуры Республики Беларусь:

Я считаю, что в текущем году ситуация стабилизировалась и в строительной сфере, и в сфере экономики, и в сфере финансирования наших инвестиционных программ. Более того, средств достаточно, чтобы ускорить ввод жилья. Вот мы, например, планируем основную часть жилищной программы реализовать уже в третьем квартале.