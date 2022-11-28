Новости экономики за 28.11.2022

На фоне каких мировых событий изменились цены на нефть и почему страны «Большой семерки» так и не могут согласовать потолок цен на российскую нефть? В каком формате Евразийская экономическая комиссия инициирует создание единой платежной системы стран БРИКС и ЕАЭС? И на каких условиях белорусские НПЗ могут возобновить поставки дизеля и бензина в Россию?

Об этом и других заметных экономических событиях в мире – в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СНИЗИЛИСЬ НА ФОНЕ АНТИКАРАНТИННЫХ ПРОТЕСТОВ В КИТАЕ