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Новости экономики за 28.11.2022

28 ноября 2022 15:09
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На фоне каких мировых событий изменились цены на нефть и почему страны «Большой семерки» так и не могут согласовать потолок цен на российскую нефть? В каком формате Евразийская экономическая комиссия инициирует создание единой платежной системы стран БРИКС и ЕАЭС? И на каких условиях белорусские НПЗ могут возобновить поставки дизеля и бензина в Россию?

Об этом и других заметных экономических событиях в мире – в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СНИЗИЛИСЬ НА ФОНЕ АНТИКАРАНТИННЫХ ПРОТЕСТОВ В КИТАЕ

Новости экономики за 28.11.2022-1

Мировые цены на нефть в начале недели упали более чем на 3 %, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января. Уличные протесты против строгих антиковидных ограничений в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, вызвали обеспокоенность по поводу перспектив спроса на топливо. Если в ближайшие дни «Большая семерка» не согласует ценовой потолок, выше которого Россия не сможет продавать на Запад свой основной экспортный продукт, 5 декабря мировой рынок лишится примерно 1 миллиона баррелей российской нефти, что чревато скачком цен на нефть, новым витком инфляции и мирового экономического кризиса.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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