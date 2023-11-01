Белорусское мебельное предприятие в 5 раз нарастило объем производства за 5 лет
Новости Беларуси. Экономическая безопасность – ключевое условие устойчивого развития Беларуси. Только за девять месяцев 2023 года экспортная выручка составила 31 миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это максимальный объем за последнее десятилетие. И это в условиях беспрецедентного санкционного давления и логистических «ломок». Белорусская деревообработка открывает новые рынки сбыта и прирастает объемами, а технологии для производств получаем от дружественных стран и партнеров.
Кристина Протосовицкая о времени возможностей, которые наступают уже сегодня.
Белорусской деревообработке предрекали крах. Недоброжелатели ошиблись. На этом предприятии за последние пять лет объем производства вырос в пять раз. При этом работают практически полностью на отечественном сырье.
Александр Соболев, начальник производственного цеха предприятия по выпуску мебели:
Плиты ДСП, плиты МДФ – это практически на 95 % все наши белорусские производители. От внешних рынков мы не зависим в плане поставок именно ДСП и МДФ – основного сырья для производства мебели.
Производственный цех, который запустили четыре года назад, в месяц превращает в корпусную мебель 150 тысяч метров квадратных плит. Здесь трудятся порядка 850 человек.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Экономическая безопасность предприятия – это еще и оборудование. Сейчас здесь работают на немецких и итальянских линиях, рассматривают турецкого и китайского производителя, где есть обслуживающие центры в России.
80 % мебельной продукции отправляется за рубеж. К слову, вся упаковка – от пенопласта до картона – белорусская. Склад занимает площадь трех футбольных полей. В этом году в экспорте приросли на 11 %. Открыли новые страны для поставок – Сербия, Румыния, Азербайджан. Упрочили позиции и на традиционных для себя рынках России, Польши и Казахстана. Восточно-западный вектор сохраняется.
Кристина Бутенко, заместитель директора по маркетингу предприятия по выпуску мебели:
Если мы говорим про восточный рынок, а конкретно про Российскую Федерацию, то она у нас занимает порядка 30 %. А западная – в районе 20 %, если говорим конкретно про рынок Польши. Основные потребители мебели на этих рынках – это сети.
Экспортная выручка Беларуси превысила 31 млрд долларов за 9 месяцев 2023-го. Подробности.