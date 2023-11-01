Поставки могилёвских консервов в Казахстан выросли почти в два раза

Новости Беларуси. Экономическая безопасность – ключевое условие устойчивого развития Беларуси. Только за девять месяцев 2023 года экспортная выручка составила 31 миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это максимальный объем за последнее десятилетие. И это в условиях беспрецедентного санкционного давления и логистических «ломок».

Российская линия по производству белорусской тушенки органично вписалась в технологическую цепочку Могилевского мясоперерабатывающего предприятия. Ее мощность – около пяти тысяч банок в смену. Новое оборудование – это и дополнительная переработка, и запас прочности.

Светлана Гордеева, заместитель главного технолога могилевского мясоперерабатывающего предприятия: Консервы – довольно популярный продукт за счет своей высокой питательной ценности, у них очень длительный срок хранения. Продукт особо не прихотлив – диапазон температур хранения довольно широкий: от нуля до 20 градусов. Его удобно и взять с собой в поход, и куда-то экспортировать, транспортировать, упаковка удобная, продукт готов к употреблению.

Владимир Павловский, заместитель директора могилевского мясоперерабатывающего предприятия:

Несмотря на коллективное санкционное давление на наши страны, мы нашли возможности. И сегодня мы закрываем такую нишу, как производство консервов.

Продукция мясокомбината экспортируется в Азербайджан, Грузию, Китай, другие страны. Объем поставок в Казахстан увеличили почти в два раза.