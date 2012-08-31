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В Беларуси с 1 сентября прекращается выпуск в обращение банкнот номиналом 10 и 20 рублей

31 августа 2012 09:26
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Новости Беларуси. В Беларуси с 1 сентября прекращается выпуск в обращение банкнот номиналом 10 и 20 рублей. Такое решение в Нацбанке приняли с целью сокращения государственных расходов на их изготовление и нецелесообразностью дальнейшего использования.

При этом 10- и 20-рублевые купюры остаются в обращении до 28 февраля 2013 года и обязательны к приему при всех видах платежей без ограничений. Затем с 1 марта по 30 сентября 2013 во всех банках страны эти деньги можно обменять без взимания комиссии в любой сумме, кратной 50. А с 1 апреля 2014 года банкноты будут изъяты из обращения и станут недействительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нацбанк Беларуси # Государственная политика

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