В Беларуси планируют разобраться с недобросовестными организациями, занимающимися микрозаймами

Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси может составить 7-8 %. При условии, что не произойдет новых шоковых ситуаций. Такой прогноз сегодня, 19 апреля, озвучил председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К концу 2023-го в Беларуси может появиться собственный цифровой рубль.

Оксана Семашко, корреспондент:

Коснулись также проблемы трансграничных платежей. Так, совсем недавно Канада ввела санкции в отношении наших белорусских банков. Консультации и гибкость контрактов позволят выйти из сложной ситуации. С учетом таких форс-мажоров в обслуживающих банках готовы пойти навстречу предприятиям.

Эта тема в нашей стране на постоянном контроле. Эксперты рекомендуют тщательно взвешивать все за и против перед тем, как выстраивать логистику торговли. Причем заключаемые контракты с партнерами извне должны быть гибкими в плане расчетов в разных валютах. По информации Нацбанка, наиболее перспективны и с гораздо меньшими затратами, как бы парадоксально это ни звучало, расчеты именно в белорусских рублях. Понимают это и простые потребители. Сбережения белорусов в национальной валюте продолжают расти. По итогам 2022 года объем срочных рублевых депозитов населения в банковском секторе увеличился на 25 %. Лукашенко: «Никакой голод нам не страшен – свои продукты продаем по всему миру». Подробнее.

Белорусские парламентарии сейчас всерьез задумались над тем, чтобы только за банками оставить исключительное право выдавать микрозаймы. Это позволит избавиться от недобросовестных частных организаций, которые под якобы благими намерениями помочь с временными финансовыми трудностями в итоге лишают людей всех до копейки денег и нажитого имущества.