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В Беларуси планируют разобраться с недобросовестными организациями, занимающимися микрозаймами

19 апреля 2023 17:43
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Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси может составить 7-8 %. При условии, что не произойдет новых шоковых ситуаций. Такой прогноз сегодня, 19 апреля, озвучил председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу 2023-го в Беларуси может появиться собственный цифровой рубль.

В Беларуси планируют разобраться с недобросовестными организациями, занимающимися микрозаймами-1

Оксана Семашко, корреспондент:
Коснулись также проблемы трансграничных платежей. Так, совсем недавно Канада ввела санкции в отношении наших белорусских банков. Консультации и гибкость контрактов позволят выйти из сложной ситуации. С учетом таких форс-мажоров в обслуживающих банках готовы пойти навстречу предприятиям.

В Беларуси планируют разобраться с недобросовестными организациями, занимающимися микрозаймами-4

Эта тема в нашей стране на постоянном контроле. Эксперты рекомендуют тщательно взвешивать все за и против перед тем, как выстраивать логистику торговли. Причем заключаемые контракты с партнерами извне должны быть гибкими в плане расчетов в разных валютах. По информации Нацбанка, наиболее перспективны и с гораздо меньшими затратами, как бы парадоксально это ни звучало, расчеты именно в белорусских рублях. Понимают это и простые потребители. Сбережения белорусов в национальной валюте продолжают расти. По итогам 2022 года объем срочных рублевых депозитов населения в банковском секторе увеличился на 25 %.

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В Беларуси планируют разобраться с недобросовестными организациями, занимающимися микрозаймами-7

Белорусские парламентарии сейчас всерьез задумались над тем, чтобы только за банками оставить исключительное право выдавать микрозаймы. Это позволит избавиться от недобросовестных частных организаций, которые под якобы благими намерениями помочь с временными финансовыми трудностями в итоге лишают людей всех до копейки денег и нажитого имущества.

В Беларуси планируют разобраться с недобросовестными организациями, занимающимися микрозаймами-10

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На подъездах, в сети Интернет в том числе, пестрит приглашениями: приходите с паспортом, с плохой кредитной историей, не имея, скажем так, даже источника дохода, – и получите быстрые деньги с одобрением 99 % до 30-50 тысяч. Иногда это звучит просто прямо на руки. Сегодня это вызывает определенные опасения в том числе и у тех граждан, которые обладают среднестатистической грамотностью финансовой о том, что, не читая иногда свои договоры, заключаемые с такими организациями, люди попадают в кабалу и иногда даже лишаются в том числе и квартир.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Оксана Семашко # Игорь Хлобукин # Фотофакт

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