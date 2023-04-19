Нацбанк: белорусы чаще стали брать кредиты на потребительские цели

Более 2 миллиардов рублей за три месяца с начала года белорусы одолжили у банков на потребительские цели. По данным Нацбанка, темпы кредитования физлиц вышли на положительный уровень – плюс 1,7 % в годовом выражении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Линейка кредитных продуктов постоянно совершенствуется, предложение растет. Активно продвигаются займы на товары и услуги отечественных производителей на более выгодных условиях. Со второго квартала увеличатся темпы кредитования недвижимости. Значительная часть этих кредитов предоставляется с господдержкой нуждающимся в улучшении жилищных условий и многодетным семьям.
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