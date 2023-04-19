Нацбанк: белорусы чаще стали брать кредиты на потребительские цели

Более 2 миллиардов рублей за три месяца с начала года белорусы одолжили у банков на потребительские цели. По данным Нацбанка, темпы кредитования физлиц вышли на положительный уровень – плюс 1,7 % в годовом выражении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.