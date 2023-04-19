К концу 2023-го в Беларуси может появиться собственный цифровой рубль

Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси может составить 7-8 %. При условии, что не произойдет новых шоковых ситуаций. Такой прогноз сегодня, 19 апреля, озвучил председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед депутатами и сенаторами страны он выступил с докладом в Овальном зале впервые. Это предусматривает обновленная Конституция. Такие встречи теперь будут проходить периодически. Говорили не только об итогах работы за год, но и о перспективах. Так, индекс потребительских цен в стране готовится выйти к концу года на однозначные значения. Не исключена возможность введения своего национального цифрового рубля. А вот выдачу микрозаймов могут ограничить. Подробности у Оксаны Семашко.

Цифровой рубль в Беларуси уже не миф, а реальная цель. Новая форма денег может появиться в стране к концу 2023 года. Валюта в «цифре» – это, по сути, безнал с функцией наличных средств. Не средство сбережения, при введении применяться будет только для расчетов. В Нацбанке разработали и утвердили концепцию, согласно которой такой рубль могут пустить в финансовый оборот. Тема вызвала широкую дискуссию на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. Пока подготовка к запуску пилотного проекта и изучение опыта коллег из России. В Беларуси планируют разобраться с недобросовестными организациями, занимающимися микрозаймами.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Поскольку это некая новая, третья форма денег, это потребует изменений в законодательстве – и в Гражданский кодекс, и в Банковский, и в Налоговый, и в Бюджетный, и в другое законодательство. Возможно, это потребует отдельного некоего закона для проведения соответствующего эксперимента на узком круге участников. Я имею в виду и банки, и непосредственно физических лиц, которые будут участвовать.