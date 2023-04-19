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Новости экономики за 19.04.2023

19 апреля 2023 16:28
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Какой объем роста мирового ВВП обеспечат страны БРИКС? Линейка кредитных продуктов, предлагаемых белорусскими банками, постоянно совершенствуется. Все большим спросом пользуются займы на отечественные товары и услуги.

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ: ЭКОНОМИКИ СТРАН БРИКС ОБЕСПЕЧАТ 35 % МИРОВОГО РОСТА К 2028 ГОДУ

Новости экономики за 19.04.2023-1

Экономики стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат почти 35 % мирового роста ВВП к 2028 году, оставив позади G7 с 28 %. БРИКС опередил «Большую семерку» еще в 2020 году. По данным МВФ, основной вклад вносит Китай. В течение пяти лет его доля в росте мирового валового внутреннего продукта составит 22 %. На втором месте Индия с показателем 13 %. В целом по прогнозам МВФ, рост мировой экономики в следующие пять лет составит 3 %. Это самый слабый прогноз более чем за 30 лет.

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДО 26 АПРЕЛЯ

Новости экономики за 19.04.2023-4

Министерство по налогам и сборам напоминает белорусским индивидуальным предпринимателям об уплате подоходного налога с физических лиц. В связи с предстоящими длинными выходными дата уплаты налога перенесена с 22 на 26 апреля. Декларацию важно предоставить не позднее 20 апреля. Основное изменение для ИП в 2023 году связано с отменой упрощенной системы налогообложения. Теперь предпринимателям необходимо переходить на единый налог, если это позволяет вид деятельности, либо на уплату подоходного налога.

В БЕЛАРУСИ РАСТЕТ СПРОС НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Новости экономики за 19.04.2023-7

В Беларуси растет спрос на грузоперевозки. Только за первый квартал он увеличился в полтора раза. А по некоторым направлениям зафиксирован и вовсе пятикратный рост заявок на перевозки. По данным международной биржи грузоперевозок, наиболее востребованные направления – Турция, Грузия, Азербайджан. Значительно больше стали возить в Узбекистан, Кыргызстан, Армению и Казахстан. По объемам грузоперевозок в лидерах маршрут Беларусь – Россия. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 65 %.

Нацбанк: белорусы чаще стали брать кредиты на потребительские цели.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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