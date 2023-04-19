Новости экономики за 19.04.2023

Какой объем роста мирового ВВП обеспечат страны БРИКС? Линейка кредитных продуктов, предлагаемых белорусскими банками, постоянно совершенствуется. Все большим спросом пользуются займы на отечественные товары и услуги. Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. МВФ: ЭКОНОМИКИ СТРАН БРИКС ОБЕСПЕЧАТ 35 % МИРОВОГО РОСТА К 2028 ГОДУ

Экономики стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат почти 35 % мирового роста ВВП к 2028 году, оставив позади G7 с 28 %. БРИКС опередил «Большую семерку» еще в 2020 году. По данным МВФ, основной вклад вносит Китай. В течение пяти лет его доля в росте мирового валового внутреннего продукта составит 22 %. На втором месте Индия с показателем 13 %. В целом по прогнозам МВФ, рост мировой экономики в следующие пять лет составит 3 %. Это самый слабый прогноз более чем за 30 лет. ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДО 26 АПРЕЛЯ

Министерство по налогам и сборам напоминает белорусским индивидуальным предпринимателям об уплате подоходного налога с физических лиц. В связи с предстоящими длинными выходными дата уплаты налога перенесена с 22 на 26 апреля. Декларацию важно предоставить не позднее 20 апреля. Основное изменение для ИП в 2023 году связано с отменой упрощенной системы налогообложения. Теперь предпринимателям необходимо переходить на единый налог, если это позволяет вид деятельности, либо на уплату подоходного налога. В БЕЛАРУСИ РАСТЕТ СПРОС НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ