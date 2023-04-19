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Инфляция в Беларуси может снизиться до 7-8% к концу 2023-го. Прогноз на экономику озвучил глава Нацбанка

19 апреля 2023 10:31
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Новости Беларуси. К концу 2023 года уровень инфляции в Беларуси может снизиться до 7-8 %. Прогнозы сегодня, 19 апреля, озвучил глава Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Павел Каллаур впервые выступил с докладом перед обеими палатами парламента. Это предусматривает обновленная Конституция. Такие встречи теперь будут проходить периодически. 

Инфляция в Беларуси может снизиться до 7-8% к концу 2023-го. Прогноз на экономику озвучил глава Нацбанка-1

Широкую дискуссию на нынешнем совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики вызвала тема возможного введения собственного цифрового рубля. С одной стороны, это упростило бы и ускорило внутренние и внешние расчеты, с другой – позволило бы выйти банковской системе страны на новый уровень технологического развития. 
Национальный банк по использованию валюты в «цифре» запустит пилотный проект. Оценку ему дадут уже до конца года. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на уровне главы государства.

Инфляция в Беларуси может снизиться до 7-8% к концу 2023-го. Прогноз на экономику озвучил глава Нацбанка-4

Павел Каллаур, председатель Правления Национального банка Беларуси:
Мы разработали и утвердили Правлением Национального банка в марте концепцию соответствующую. Проводим работы сейчас по выстраиванию такой демоверсии, платформы для того, чтобы ее можно было опробовать с учетом тех технологий, которые используются. Понятно, что параллельно мы смотрим на опыт работы Центрального банка России для того, чтобы может быть учиться на чужих ошибках, а не допускать свои.

Также председатель Правления Нацбанка обозначил прогноз финансового положения страны. К концу 2023 года инфляция может снизиться до 7-8 % – при условии, что не произойдет никаких шоковых внешних ситуаций.

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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