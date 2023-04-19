Выполнены 3 из 7. Как реализуют союзные программы в банковской сфере?

Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси может составить 7-8 %. При условии, что не произойдет новых шоковых ситуаций. Такой прогноз сегодня, 19 апреля, озвучил председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К концу 2023-го в Беларуси может появиться собственный цифровой рубль.

Реализуется сегодня в банковской сфере ряд союзных программ. Уже выполнены три из семи. Например, в сфере валютного регулирования и информационной безопасности.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень важна гармонизация законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в связи с принятием 28 союзных программ. Там, в этих программах, есть программы по денежно-кредитной политике, по валютному регулированию, валютному контролю. Мы являемся и членами Парламентского собрания Беларуси и России. Это прежде всего. Во-вторых, это принятие законодательства. Мы сейчас работаем над Банковским кодексом. Это тоже такой очень широкий документ, охватывающий различные сферы деятельности банков, внебанковских финансовых организаций.