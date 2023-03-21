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В Беларуси будут собирать телевизоры и другие гаджеты для российского маркетплейса

21 марта 2023 16:37
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Новости Беларуси. В Беларуси будут собирать телевизоры для популярного российского маркетплейса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси третью неделю подряд дешевеет автомобильное топливо.  

В Беларуси будут собирать телевизоры и другие гаджеты для российского маркетплейса-1

Под собственной торговой маркой он также планирует продавать ноутбуки, холодильники и блендеры. Кроме того, через несколько месяцев появятся планшеты и смартфоны. Тестовые поставки и продажи электроники уже начались. Онлайн-ретейлер утверждает, что «спрос на них превзошел ожидания».  

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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