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В ЕАЭС могут производить 59 товаров, которые ранее закупали на Западе

21 марта 2023 16:36
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ЕАЭС может производить, продавать внутри союза и экспортировать товары, которые ранее импортировались, на более 20,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси третью неделю подряд дешевеет автомобильное топливо.  

В ЕАЭС могут производить 59 товаров, которые ранее закупали на Западе-1

К такому выводу пришли эксперты Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвития. В исследовании сказано, что из 59 товарных позиций Россия самостоятельно или в кооперации с другими странами союза может производить на экспорт треть товаров, а вот Беларусь – почти половину. Самой дорогостоящей товарной позицией, которую рассчитывают производить в ЕАЭС, назвали устройства для труб, корпусов, котлов, резервуаров и аналогичных емкостей: 89 % таких товаров закупались за пределами союза на сумму, превышающую два миллиарда долларов. Казахстан способен заместить импорт оксида алюминия. Беларусь – запчасти для тракторов и аналоги закупаемых легковых автомобилей.  

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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