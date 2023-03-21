БелАЗ занял 80% на российском рынке самосвалов-большегрузов

В 2023-м более 6 тысяч многодетных семей получат квартиры в Беларуси.

Это максимальное значение за последние семь лет и пример эффективной стратегии реализации продукции в Россию. В лидерах продаж по итогам 2022 года самосвалы 90-, 130-, 240-тонники. Одна из самых ожидаемых новинок этого года – экскаватор с массой 200 тонн и объемом ковша 12 кубометров. Новая техника станет еще одним шагом на пути к формированию импортонезависимости горнодобывающей техники в условиях внешних ограничений.

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