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В 2023-м более 6 тысяч многодетных семей получат квартиры в Беларуси

21 марта 2023 16:40
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Новости Беларуси. Почти 6 000 новых квартир построили в стране за два месяца. Около половины введенного в эксплуатацию жилья предназначено для нуждающихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси третью неделю подряд дешевеет автомобильное топливо.  

В 2023-м более 6 тысяч многодетных семей получат квартиры в Беларуси-1

Всего ключи от новых квартир в 2023 году получат более 6 000 многодетных семей. В планах – нарастить строительство и арендного жилья. В этом году будет сдано больше квартир для военнослужащих и приравненных к ним лиц. Для людей в погонах планируется построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья.  

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# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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