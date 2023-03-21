В 2023-м более 6 тысяч многодетных семей получат квартиры в Беларуси

Новости Беларуси. Почти 6 000 новых квартир построили в стране за два месяца. Около половины введенного в эксплуатацию жилья предназначено для нуждающихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси третью неделю подряд дешевеет автомобильное топливо.
Всего ключи от новых квартир в 2023 году получат более 6 000 многодетных семей. В планах – нарастить строительство и арендного жилья. В этом году будет сдано больше квартир для военнослужащих и приравненных к ним лиц. Для людей в погонах планируется построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья.
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