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В Беларуси третью неделю подряд дешевеет автомобильное топливо

21 марта 2023 16:42
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Новости Беларуси. В Беларуси третью неделю подряд снижаются цены на автомобильное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ЕАЭС могут производить 59 товаров, которые ранее закупали на Западе.  

В Беларуси третью неделю подряд дешевеет автомобильное топливо-1

Белорусы привыкли скорее к постоянному росту стоимости бензина. Последнее подорожание состоялось 28 июля 2022-го, разница к цене на начало года составила 32 копейки. Изменение цен на нефтепродукты ранее обосновывалось необходимостью компенсировать затраты НПЗ на приобретение сырья. Напомним, сегодня Беларусь занимает третье место в Европе по дешевизне бензина, уступая лишь Казахстану и России.  

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# Цены на бензин # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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