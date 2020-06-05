Удобрения, рапс и сыр. В каких ещё сферах Беларусь среди мировых лидеров

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Лима Пархимович:

Да. И мы можем этим гордиться. У нас не многие могут этим погордиться и заявить о том, что у нас есть три вида удобрений и три завода – Гомель, Гродно и Солигорский калийный комбинат, которым мы обеспечены практически под стопроцентную потребность. В этом году даже наш район Стародорожский – он маленький численностью, но, тем не менее, мы занимаем сегодня в области 8-ое место по производству молока и 40-е в республике. И с нашей балльностью земли.

Как говорят, что есть плохие земли, а есть хорошие – неправильное это высказывание. Есть просто хозяин на земле.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Была база законодательная, касающаяся генной инженерии, своевременно, продовольственной безопасности и обеспечения качества продукции. Также обращусь ещё и к декретам, которые касались управленческой деятельности, развитие предпринимательства, упрощение этой сферы деятельности, облегчение административных процедур. Что касается вопросов валютного урегулирования, что касается вопросов трудовой занятости. То есть законодательство, по моему мнению, должно развиваться так, чтобы имелась база, которая всегда будет уместна и своевременна для развития любой сферы. Вот эта сфера на сегодняшний день очень востребована. И те вопросы, которые сегодня поднимаются в области ветеринарии, они достаточно важные, поскольку это, опять, безопасность страны и наша конкурентоспособность.