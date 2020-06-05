Более 40 организаций в Брестской области снизили аренду для индивидуальных предпринимателей

Новости Беларуси. Скидку нанимателям предоставили крупные торговые центры, рынки, владельцы коммерческой недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Скидку нанимателям предоставили крупные торговые центры, рынки, владельцы коммерческой недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем, сумма платы за аренду для некоторых компаний снизилась практически вдвое. Это одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые сейчас реализуются в регионе.
Александр Малыха, начальник Управления предпринимательства комитета экономики Брестского облисполкома:
Первое, что было принято, – это решение Брестского областного Совета депутатов о снижении ставок единого налога в 2 раза.
Второе, что было принято, – распоряжением губернатора были созданы рабочие группы в горрайисполкомах, затем местные органы власти приняли решения по применению понижающего коэффициента по налогу на землю и налога на недвижимость. Коэффициент от 0,2 до 0,9. Кроме того, Брестским облисполкомом направлены письма собственникам рынков и торговых центров о снижении арендной платы с рекомендациями.
Такие возможности предусматривает указ Президента о поддержке экономики. Согласно документу, местные органы власти должны сами определить меры помощи бизнесу. Сейчас в области решают, какие преференции предоставить наиболее пострадавшим компаниям. Прежде всего, это предприятия общепита, гостиничный и туристический бизнес, а также производства, ориентированные на экспорт.