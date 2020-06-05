Более 70 единиц белорусской пожарной техники поставят в Монголию

Новости Беларуси. Беларусь открывает новые рынки для экспорта. Крупная партия аварийно-спасательной техники уже готова к отправке в Монголию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её изготавливают на базе шасси МАЗ совместно с борисовской компанией при финансовой помощи Банка развития. В 2020 году в Улан-Батор готовы поставить больше 70 спецмашин.

Среди них техника, которая не только тушит пожары, но и помогает спасать людей в самых сложных ситуациях. Это высокотехнологичные 32-метровые пожарные лестницы, автомобили пенного тушения, радиохимической разведки, а также мобильный госпиталь.

Олег Дерябин, директор предприятия по поставке спецтехники:

У нас очень большая география, и за этот год она ещё прибавилась. Мы поставляем и в Азию, сейчас у нас контракт первый заключён с африканскими странами. Естественно, европейская часть, страны бывшего Советского Союза – это наш стабильный рынок.

Первая партия спецтехники отправится в Монголию по железной дороге. Это 25 машин, которые поступят в спасательные части Улан-Батора.