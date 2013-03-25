Турецкая делегация во главе с замминистра индустрии, науки и технологии прибыла в Беларусь

Новости Беларуси. Расширение сотрудничества в сфере машиностроения. Турецкая делегация с визитом в Беларуси. Ее возглавляет замминистра индустрии, науки и технологии.

В Минске стороны обсудят проекты двустороннего сотрудничества в области промышленной кооперации. Один из них – сборка в Турции белорусских тракторов и «МАЗов». Кроме того, делегация посетит свободные экономические зоны в Могилеве и Гродно, где пойдет речь о создании в этих регионах промышленных зон с участием турецкого капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В ходе визита состоится первое заседание совместной рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству. В состав турецкой делегации включены также представители Организации по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, Совета по научно-технологическим исследованиям, Турецкого института стандартов, руководителей ряда промышленных предприятий.