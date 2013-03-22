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Прокопович: Мы приняли решение временно пока не увеличивать цены на услуги ЖКХ

22 марта 2013 16:35
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Новости Беларуси. Объективных причин для увеличения цен в Беларуси нет. Такое мнение высказал сегодня журналистам вице-премьер Петр Прокопович. Чиновник отметил, что увеличение стоимости по ряду позиций в начале года было сформировано за счет увеличения тарифов на услуги ЖКХ, роста акцизов и цен на алкоголь и табачные изделия, а также  тарифов на услуги связи. Цены же на мясо-молочную продукцию, товары народного потребления росли ниже прогноза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Учитывая тот факт, что мы обязательно  должны войти в уровень инфляции не более 12%, мы приняли решение временно пока не увеличивать цены на услуги, которые государство планирует, в том числе услуги ЖКХ и принять  другие меры, в том числе за счет интервенций на рынки по другим направлениям, чтобы стабилизировать цены на рынках наших и решить эту задачу в полном объеме.
Объективных причин для увеличения цен в стране не имеется. Все объективные факторы говорят о том, что цены должны быть у нас стабильными в пределах 12%.

Также Петр Прокопович высказал уверенность в выполнении прогнозов экономического развития в текущем году.

Беларусь может получить устойчивые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Петр Прокопович. Регион, в который входят Индонезия и Сингапур, – один из наиболее перспективных и быстро развивающихся. Здесь не только экономический бум, но и сосредоточена большая часть населения земного шара. Поэтому Беларуси важно иметь там новые рынки, особенно для экспорта продовольствия.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Нам очень важно иметь новые рынки для производства продовольствия, чтобы обеспечить устойчивое развития нашего экспортного потенциала в сельском хозяйстве. Нам нужны устойчивые рынки для экспорта нашей машиностроительной продукции. Поэтому наши прорывы на этот рынок, наши постоянные увеличения присутствия на этом рынке, конечно, – это крайне положительный факт. Не только сегодняшнего дня, но еще больше на будущее.

# Экономика # Инфляция в Беларуси

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