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Беларусь погасила основной долг $82 млн по кредиту стэнд-бай МВФ

22 марта 2013 16:34
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Новости Беларуси. Беларусь 22 марта погасила основной долг 82 миллиона долларов по кредиту стэнд-бай Международного валютного фонда. Это уже восьмая выплата. Пять состоялись в 2012 году и три – в 2013.

В конце 2008 года белорусские власти обратились к руководству Международного валютного фонда с просьбой о заключении кредитного соглашения стэнд-бай. В итоге было выделено почти 3,5 миллиарда долларов. Это позволило обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере Беларуси.

В эти дни в Минске работает обзорная миссия МВФ. Эксперты проводят четвертый постпрограммный мониторинг белорусской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # МВФ в Беларуси

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