В МАГАТЭ Беларусь называют продвинутым новичком в сфере атомной энергетики

Новости Беларуси. Проект белорусской АЭС — один из самых безопасных. Так считают российские и белорусские специалисты. На строительной площадке в Островце уже завершается сооружение производственной базы.

Один из самых продвинутых новичков в сфере атомной энергетики. Такое неофициальное название дали Беларуси эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Первые шаги на пути развития нового для нас направления налицо. Уже в 2013 году в Островце появятся строительные штрихи так называемого «ядерного острова». А ведь вопросы были ещё на стадии проектирования.

С новым поколением реакторов работают лишь три компании — американская, европейская и российская. Выбрали, как утверждают специалисты, референтную и самую безопасную технологию. Её «хозяева» - наши ближайшие соседи. Проект «АЭС-2006», суммарная мощность двух энергоблоков около 2 млн.кВт, доля в производстве электроэнергии составит примерно 25 %.

Николай Груша, директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь:

Во-первых, только Российская Федерация согласилась предоставить нам кредит на строительство. И еще важный фактор - общность образования, технологий, языка.

В руках российской компании — 100 крупных предприятий, более 200 тысяч человек персонала, вся атомная отрасль страны. На станции в китайском Тяньване - это тоже российский проект - было 20 инспекций МАГАТЭ. Безопасность и техническое качество здесь на высшем уровне. Белорусский «новичок» — эволюционное развитие азиатского проекта.

Сергей Бояркин, советник исполнительного вице-президента ЗАО «Русатом Оверсиз»:

Россия на сегодняшний момент является единственной страной в мире, которая не просто строит станции поколения 3+, а имеет уже построенные станции этого поколения.

Первые страницы «документальной» истории АЭС начались ещё в 2009 году. Двустороннее межправительственное соглашение, далее контракты о строительстве АЭС в 2011 и 2012 годах.

Николай Груша:

У нас есть соглашение, что белорусская атомная станция должна быть не дороже аналога — Балтийской АЭС.

«Мирный атом» — вид генерации перспективный и наиболее дешевый. Альтернатива есть едва ли. Преимущества выбранного проекта АЭС, а, главное, мониторинг открытости и безопасность уже обсуждали не раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бояркин:

АЭС 2006 — это проект поколения 3+. Такой реактор, который при любой, даже самой гипотетической, аварии не выбрасывает в окружающую среду никакой радиоактивности.